"Gangs of London" (Sky): Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer, Übertragung heute

Die britische Serie "Gangs of London" ist heute bei Sky Ticket zu sehen. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer finden Sie hier.

In der neuen Thriller-Serie "Gangs of London" geht es um das organisierte Verbrechen. Die Serie wurde von Sky Studios mit HBO Cinemax produziert, läuft auf dem Pay-TV Sender Sky Atlantic HD und steht auch auf dem Video-On-Demand-Portal Sky Ticket zur Verfügung.

Alle Infos zum Start, den Folgen, der Handlung und den Schauspielern im Cast finden Sie hier. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer zur Serie für Sie.

"Gangs of London": Start am 23. Juli 2020

Staffel 1 von "Gangs of London" wurde am 23. Juli 2020 auf Sky Ticket veröffentlicht. Alle Folgen sind ab dem Release-Tag auf Abruf verfügbar. Die Serie läuft nun immer donnerstags um 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.

"Gangs of London" Staffel 1: Folgen

Staffel 1 von "Gangs of London" umfasst insgesamt neun Folgen, die jeweils ca. 60 Minuten dauern - nur die Pilot-Episode hat mit 133 Minuten Spielfilmlänge. Die einzelnen Folgen haben keine Titel, sondern sind lediglich nummeriert.

Die Handlung von "Gangs of London"

Finn Wallace, der über 20 Jahre lang als mächtigster Gangster-Boss die Geschäfte im Londoner Untergrund führte, wird ermordet. Er hinterlässt ein Machtvakuum, das nicht nur sein Sohn und Erbe Sean füllen will: Es beginnt ein Machtkampf zwischen den zahlreichen kriminellen Banden der Unterwelt. Als neues Wallace-Familienoberhaupt muss Sean nicht nur seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen, sondern auch den Mörder seines Vaters finden. Niemand bekennt sich zum Mord und es ist ein Rätsel, wer den Auftrag zur Ermordung des Gangster-Bosses gegeben hat.

Besetzung von "Gangs of London": Schauspieler im Cast

Eine Hauptrolle in "Gangs of London" spielt unter anderem Michelle Fairley, die in "Game of Thrones" Catelyn Stark verkörperte. Das sind die Hauptdarsteller von "Gangs of London" in der Übersicht:

Schauspieler Rollenname Ray Panthaki Jevan Kapadia Joe Cole Sean Wallace Lucian Msamati Ed Dumani Paapa Essiedu Alexander Dumani Sope Dirisu Elliot Finch Michelle Fairley Marian Wallace Pippa Bennett-Warner Shannon Dumani Brian Vernel Billy Wallace Jing Lusi DI Vicky Chung Narges Rashidi Lale Orli Shuka Luan Dushaj Asif Raza Mir Asif Afridi

"Gangs of London"-Trailer

Ein deutscher Trailer wurde bisher nicht veröffentlicht. Bis dahin verschafft der englische Original-Trailer einen ersten Einblick in die Serie:

