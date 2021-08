Gangs of London: Das ist bisher zu Staffel 2 bekannt

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 von "Gangs of London" haben begonnen. Start, Besetzung und Handlung - wir verraten Ihnen, was bisher zur neuen Staffel bekannt ist.

In der Serie "Gangs of London", die von Sky Studios mit HBO Cinemax produziert wird, dreht sich alles um das organisierte Verbrechen. Die Crime-Serie stammt aus der Feder des walisisches Regisseurs Gareth Evans, der unter anderem auch die Drehbücher für die erfolgreichen Actionfilme "The Raid" und "The Raid 2" geschrieben hat.

In der ersten Staffel steht Sean Wallace im Zentrum der Handlung. Er versucht, den Mord seines Vaters, eines mächtigen Gangster-Bosses im Untergrund von London, aufzuklären und dabei die Interessen seiner Familie zu wahren. Die Handlung der zweiten Staffel wird ein Jahr nach den Geschehnissen der ersten Staffel ansetzen.

Wann die neuen Folgen bei Sky an den Start gehen, was genau Sie von der Handlung in den neuen Episoden erwarten können und wie es mit der Besetzung von Staffel 2 aussieht, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

"Gangs of London": Start von Staffel 2 bei Sky

Wann genau die neue Staffel von "Gangs of London" zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Es gibt zwar noch keinen genauen Termin, aber Sky hat verraten, dass die Ausstrahlung der neuen Folgen für 2022 geplant ist. Staffel 2 wird in Deutschland auf Sky Atlantic ausgestrahlt und darüber hinaus im Stream bei Sky Ticket sowie bei Sky Q auf Abruf verfügbar sein.

Handlung von "Gangs of London": Worum geht es in Staffel 2?

Nach dem Zusammenbruch des Wallace-Dumani-Imperiums fehlt es in der Unterwelt Londons an Ordnung. Es herrscht eine Stimmung wie beim amerikanischen Goldrausch - im Machtvakuum möchte sich jeder ein Stück vom Kuchen holen. Als dann noch die Investoren eingreifen und eine neue Gang nach London schicken, um dort für Ordnung zu sorgen bricht noch mehr Chaos aus. Schließlich schafft es die neue Gang jedoch eine neue Autorität zu etablieren - mit kaltblütigen Methoden, die darauf ausgerichtet sind die anderen Gangs zu unterwerfen. Die etablierten Gangster müssen entscheiden wie sie in der neuen Ära Londons überleben wollen. Wer wird den Kampf um die Stadt gewinnen?

Besetzung von "Gangs of London": Schauspieler im Cast

Neben den etablierten Hauptdarstellern wird der Cast in Staffel 2 auch um ein paar neue Gesichter erweitert. Zurück kehrt unter anderem auch Michelle Fairley, die in "Game of Thrones" Catelyn Stark verkörperte und damit weltberühmt wurde. Neu hinzu kommen Waleed Zuaiter, die französische Rapperin Jasmine Armando in ihrer ersten TV-Rolle, Salem Kali, Aymen Hamdouchi und Fady El-Sayed, den man aus "Baghdad Central" kennt.

Das sind die Hauptdarsteller und ihre Synchronsprecher im Überblick:

Rollenname Schauspieler Synchronsprecher Sean Wallace Joe Cole Sebastian Fitzner Marian Wallace Michelle Fairley Heike Schroetter Elliot Finch Sope Dirisu Johann Fohl Ed Dumani Lucian Msamati Tilo Schmitz Finn Wallace Colm Meaney Lutz Riedel Alexander Dumani Paapa Essiedu Roman Wolko Shannon Dumani Pippa Bennett-Warner Svantje Wascher Billy Wallace Brian Vernel Julian Tennstedt DI Vicky Chung Jing Lusi Uschi Hugo

Trailer zu "Gangs of London"

Sobald ein erster Trailer zu Staffel 2 von "Gangs of London" veröffentlicht wird, reichen wir ihn hier nach. Bis dahin können Sie sich hier den Trailer zur ersten Staffel ansehen: