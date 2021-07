Gastronomie

11:38 Uhr

Servicewüste USA: In vielen Lokalen ersetzt ein QR-Code den Kellner

Eine Servicekraft aus Fleisch und Blut. Ist das bald Vergangenheit? Viele Restaurants in den USA setzen aufgrund der Personalnot nun auf elektronische "Kellner".

Plus Die USA sind bekannt für ihre Service-Kultur. Ausgerechnet dort müssen Gäste nun selbst in teuren Lokalen ihr Essen per Smartphone bestellen. Warum nur?

Von Karl Doemens

Der Blick auf den Anacostia River an einem warmen Sommerabend ist unschlagbar, die Essenskritiken klingen verlockend, und entsprechend hoch sind die Preise. Stolze 130 Dollar für ein Dinner zu zweit kann man im Restaurant Salt Line im schicken Washingtoner Stadtteil Navy Yards leicht lassen. Doch auf einen Kellner oder eine Kellnerin wartet man vergeblich, wenn man einen der begehrten Hochtische am Flussufer ergattert hat.

