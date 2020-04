14:42 Uhr

"Gears Tactics": Release, Gameplay, Trailer

Das Videospiel "Gears Tactics" erscheint im April in Deutschland. Release, Gameplay, Trailer - hier lesen Sie alle Infos in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

In einigen Wochen erscheint mit "Gears Tactics" ein neues Taktik-Spiel für PC und Xbox auf dem Videogame-Markt. Wann ist das Release-Datum von "Gears Tactics"? Wie läuft das Gameplay ab? Gibt es einen Trailer? Hier präsentieren wir Ihnen alle Antworten in der Übersicht.

Der Release von "Gears Tactics"

Fans können sich freuen: Am 28. April 2020 erscheint das Spiel sowohl für den PC als auch für die Xbox One. Es ist bereits jetzt für 69,99 Euro vorbestellbar.

"Gears Tactics" - Infos zum Gameplay

Bei "Gears Tactics" handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel einer der berühmtesten Videospiel-Sagas – "Gears of War". Bei dem Game kämpft der Spieler in Unterzahl ums Überleben und rekrutiert und kommandiert dabei eine eigene Truppe. Der Feind ist ein bösartiges Superhirn, das am laufenden Band neue Monster produziert.

Die Macher des Spiels haben bereits vorab verraten, dass die Kampagne recht umfangreich sein wird. So soll sie den Nutzer, je nach Spielweise, bis zu 40 Stunden an den Bildschirm fesseln. Auch wird es möglich sein, die eigenen Einheiten dank eines detaillierten Customization-Systems nach den persönlichen Vorstellungen zu kreieren. Pro Spielzug stehen dabei jedem der Spiele-Charaktere drei Aktionen zur Verfügung.

Videospiel: Der Trailer von "Gears Tactics"

Hier gibt es den offiziellen Trailer zum Gameplay von "Gears Tactics" - bislang wurde er nur auf Englisch veröffentlicht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen