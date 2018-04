Geburt von Royal Baby Nummer 3: Kate liegt in den Wehen

vor 35 Min.

Herzogin Kate ist in den Wehen. Prinz William und sie erwarten nach Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ihr drittes gemeinsames Kind.

Nach neun Monaten ist es nun endlich soweit: Herzogin Kate ist in den Wehen. Die Geburt des dritten Royal Babys steht bevor. Am Montag teilte der Kensington-Palast mit, dass Kate in das St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington aufgenommen wurde.

Kate in den Wehen - Gelände um St. Mary Krankenhaus gesperrt

Herzogin Kate sei in einem frühen Stadium ihrer Wehen, laut dem Kensington-Palast. Seit Anfang April wurden vor dem St. Mary Krankenhaus mitten in London bereits Parkplatz-Schilder aufgestellt und Absperrungen für die Medien errichtet. In der selben Klinik erblickten auch Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) die Welt.

Noch ist das Geschlecht des dritten Kindes nicht bekannt - Prinz William und Kate wollen sich bei der Geburt wieder überraschen lassen. Wie wird das Kind wohl heißen? Sollte es ein Mädchen sein, tippen viele Briten auf Mary. Im Falle eines Jungen gehören in den Wettbüros Albert, Arthur und Fred zu den Favoriten.

Prinz William erwartet drittes Baby: So sieht er sich als Vater

Zwar liegt Herzogin Kate in den Wehen, doch die Geburt des dritten Kindes ist wohl auch für Prinz William aufregend. Was das Elternsein für ihn bedeutet, hat Prinz William in einem Interview zum Ausdruck gebracht: „Ich konzentriere mich stark auf meine Rolle als Vater. Ich nehme meine Pflichten und die Verantwortung gegenüber meiner Familie sehr ernst, und ich will meine Kinder zu anständigen Menschen erziehen.“

Neben der Geburt gibt es für die Royals in den nächsten Wochen weitere Gründe zum Jubeln. Am 29. April haben Prinz William (35) und Kate Hochzeitstag. Ein weiterer Höhepunkt: Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und US-Schauspielerin Meghan Markle (36) am 19. Mai - vielleicht feiert dann das dritte Royalbaby seinen ersten öffentlichen Auftritt? (AZ)

