07:46 Uhr

Gedenkstätte Hohenschönhausen entlässt AfD-nahen Mitarbeiter Siegmar Faust Panorama

Siegmar Faust darf nicht mehr durch die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen führen. Der ehemalige Häftling fiel mit AfD-nahen Äußerungen auf.

Die Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen trennt sich von ihrem Mitarbeiter Siegmar Faust. In letzter Zeit fiel Faust mit rechtspopulistischen Aussagen auf, die unter anderem den Holocaust relativieren.

Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen entlässt Mitarbeiter Siegmar Faust

Der ehemalige politische Häftling Siegmar Faust soll künftig nicht mehr durch die Gedenkstätte führen. Direktor Hubertus Knabe äußerte sich dazu gegenüber der Berliner Zeitung. AfD-nahe und den Holocaust relativierende Äußerungen Fausts entsprächen in keiner Weise der Meinung der Stiftung, sagt Knabe. "Auch von der Mehrheit der ehemaligen politischen Gefangenen in der DDR werden sie nicht geteilt", so der Direktor weiter.

Siegmar Faust saß selbst in Hohenschönhausen ein

Siegmar Faust war zu Zeiten der DDR mehrmals in Haft, weil er sich für Meinungsfreiheit eingesetzt hatte. Die Bundesrepublik kaufte ihn 1976 frei. Faust ist heute 73 Jahre alt und arbeitete als Zeitzeuge und Gedenkstättenführer, inzwischen soll er sich der AfD zugewandt haben. Gegenüber der Berliner Zeitung verteidigte er Horst Mahler, den ehemaligen Anwalt der RAF. Mahler verkehrte nach seiner RAF-Zeit im rechtsextremen Milieu, verteidigte die NPD vor Gericht und sitzt derzeit wegen Holocaust-Leugnung im Gefängnis.

Siegmar Faust fiel mit Aussagen über den Holocaust auf

Wörtlich sagte Faust über Mahler: „Ich habe keine Sympathie für Horst Mahler“. Doch er finde es „unerträglich, was die Justiz da macht.“ Als es um den Holocaust ging, stellt Faust die Zahl der ermordeten Juden infrage: „Ist die Zahl sechs Millionen heilig?“ Zwar sei es gerechtfertigt, dass die Verbrechen der Nazis nachwirken, sagte er gegenüber der Berliner Zeitung. "Aber irgendwann muss das mal ein bissel aufhören. Man darf es nicht übertreiben." (AZ, dpa)

