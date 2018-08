vor 50 Min.

Gegen Ampel gefahren: Nelson Müller nach Unfall verletzt Panorama

Fernsehkoch Nelson Müller ist in Essen mit seinem Auto gegen eine Ampelanlage geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Er hatte einen Asthmaanfall am Steuer.

Fernsehkoch Nelson Müller ist bei einem Autounfall in Essen verletzt worden. "Es geht ihm den Umständen entsprechend, er hat eine Verletzung am Arm", sagte seine Managerin am Freitag. "Er hat Glück im Unglück gehabt." Mit seinem Sportwagen war der 39-Jährige am Morgen frontal gegen eine Ampel gefahren. Grund sei ein Asthmaanfall gewesen, sagte Müllers Managerin. Müller habe versucht, seine Tasche mit Asthmaspray zu greifen und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Zuvor hatte die WAZ über den Unfall berichtet. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. (dpa)

