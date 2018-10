Gegenstand fliegt aus Hochhaus und trifft Kind - Junge stirbt

"Bauer sucht Frau" 2018 läuft ab Montag wieder wöchentlich bei RTL im TV. Auch bei TV NOW gibt es im Stream ganze Folgen live oder als Wiederholung. Die Infos.

RTL-Kuppelshow

"Bauer sucht Frau" 2018: So läuft das Scheunenfest in Folge 1

"Bauer sucht Frau" 2018: Am 15. Oktober startet Staffel 14 mit dem Scheunenfest im TV bei RTL. In Folge 1 treffen die Kandidaten auf so viele Frauen wie nie zuvor.