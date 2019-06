vor 12 Min.

Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck

Großer Polizeieinsatz in der JVA Lübeck: Ein bewaffneter Häftling hat eine Geisel genommen. Die Behörden haben sich bislang noch nicht zu Hintergründen geäußert. Der Einsatz dauerte am frühen Abend an.

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat ein bewaffneter Häftling eine Frau als Geisel genommen. Es handele sich um einen Einzeltäter, sagte ein Polizeisprecher.

Der Polizeieinsatz dauerte am frühen Abend noch an. Die Polizei forderte auch Spezialkräfte an. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" auf ihrer Onlineseite darüber berichtet. Demnach handelt es sich bei der Geisel um eine Psychologin.

Nach dpa-Informationen soll es sich bei dem Geiselnehmer um einen rumänischen Gefangenen handeln. Zu der Geiselnahme kam es demnach kurz nach 14.00 Uhr.

Der Fall vom Montag war nicht die erste Geiselnahme in der JVA Lübeck. Am Heiligabend 2014 hatten vier Männer einen Justizvollzugsbeamten in ihre Gewalt gebracht, um ihre Flucht aus dem Gefängnis zu erzwingen. Der Versuch scheiterte; die Männer wurden vor gut zwei Jahren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Im Juli 1997 hatte ein Mann in der JVA Lübeck einer Sozialpädagogin nach einem Gespräch in ihrem Büro plötzlich ein selbstgebasteltes Messer an den Hals gehalten und sie rund fünf Stunden in seiner Gewalt behalten. Das Ganze wurde unblutig beendet, als der Geiselnehmer mit der Frau das Gefängnis in einem präparierten Fluchtauto verlassen wollte.

Bei der Geisel handelte es sich um die Frau des damaligen Leitenden Oberstaatsanwalts. Der Täter wurde später zu fünf Jahren Haft verurteilt. (dpa)

Themen Folgen