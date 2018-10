08:35 Uhr

Geisterfahrerin stirbt bei Unfall

In Hessen hat es einen schweren Unfall mit einer Geisterfahrerin gegeben. Die Frau starb in den Trümmern auf der A5.

Eine Geisterfahrerin ist auf der Autobahn 5 in Hessen in den Tod gerast. Drei weitere Menschen erlitten bei dem Unfall nahe Gießen schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Vermutlich fuhr die 32-Jährige in der Nacht zum Sonntag in falscher Richtung auf die A5. Nach etwa zwei Kilometern krachte sie mit ihrem Wagen frontal in das Auto eines 46-jährigen Mannes. Die Frau starb noch in den Trümmern. Die Autobahn war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. (dpa)

