"Genial oder Daneben?": Sendetermine, Übertragung, Regeln und Gäste

"Genial oder Daneben?" startet in wenigen Tagen im TV. Hier lesen Sie alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung und Gäste in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Bei Sat.1 geht bald die neue Comedy-Quiz-Show "Genial oder Daneben?" an den Start. Gemeinsam mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und prominenten Gästen kämpft je ein Kandidatenpaar um bis zu 6000 Euro.

Hier lesen Sie alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Regeln und Gäste von "Genial oder Daneben?" in unserer Übersicht.

"Genial oder Daneben?": Sendetermine und Übertragung

Die Sendung "Genial oder Daneben" startet am Montag, 31. August 2020, live im TV und Stream bei Sat.1. Das Format kommt immer von montags bis freitags um 19.00 Uhr. Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem, auch im Nachhinein sind alle Episoden auf der Website von Sat.1 sowie auf Joyn in der Wiederholung abrufbar. Die Nutzung des Streaming-Dienstes ist kostenlos. Um die Werbung abzuschalten, kann man jedoch "Joyn Plus" abonnieren, das monatlich laut Sender 6,99 Euro kostet.

Das sind die Regeln von "Genial oder Daneben?"

Die Kandidaten stellen sich in jeder Ausgabe skurrilen Fragen, um den Hauptgewinn mit nach Hause zu nehmen. In sechs Runden gibt es jeweils 500 Euro pro richtiger Antwort zu gewinnen. Im Finale geht es bei "Mehr oder weniger" um sicheres Wissen oder ausgeprägte Schätzkunst – hier kann das Kandidaten-Team seinen bisherigen Gewinn auf bis zu 6000 Euro verdoppeln. Kann es nicht alle vier Final-Fragen richtig beantworten, bleibt ihm die erspielte Vorrunden-Summe.

"Genial oder Daneben?": Das sind die Gäste im Überblick

In der Sendung sind diverse Prominente zu sehen. Mit dabei sind unter anderem diese Gäste:

Hella von Sinnen

Wigald Boning

Janine Ullmann

Caroline Frier

Elena Uhlig

Ilka Bessin

Alexandra Rietz

Guido Cantz

Jürgen von der Lippe

Michael Mittermeier

Ralf Moeller

Smudo

Jana Ina Zarrella

Max Mutzke

uvm.

