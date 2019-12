vor 54 Min.

Geniales Star-Wars-Video: Berner Polizei verteilt Strafzettel an Stormtrooper

In dieser Woche startet der neue Star-Wars-Film. Die Berner Polizei hat dazu einen lustigen Weihnachtsspot gedreht.

Ein Star-Wars-Video der Polizei Bern sorgt für viele Lacher in den sozialen Medien. Polizisten verteilen in dem Weihnachtsclip einen Strafzettel an Stormtrooper.

Eigentlich sind die Schweizer ja nicht unbedingt für ihren Humor bekannt. Vielleicht zu Unrecht. Denn mit einem genialen Weihnachtsvideo im Star-Wars-Stil, das die Berner Polizei an ihre Mitarbeiter verschickt hat, haben die Eidgenossen rund um den Globus zahlreiche Lacher abgesahnt - und einen viralen Hit gelandet.

Die Story des Clips: Auf dem Berner Bundesplatz steht ein Raumschiff, drum herum Stormtrooper. Zwei Berner Polizisten fackeln nicht lange, greifen zum Strafzettel. Das Parkverbot auf dem Platz vor dem Bundeshaus gilt freilich auch für Außerirdische! Wobei, eigentlich haben die Stormtrooper gar nichts falsch gemacht. Denn echte Science-Fiction-Fans erkennen ein kleines aber feines Detail - das einen großen (Knöllchen-)Unterschied ausmacht: Auf dem fiktiven Parkverbotsschild ist nämlich ein Star-Trek-Raumschiff abgebildet.

Star-Wars-Video der Berner Polizei überrascht mit viel Liebe zum Detail

Überhaupt haben die Produzenten des Videos viel Liebe und Star-Wars-Wissen in den Clip gesteckt. Um die Stormtrooper über ihr Fehlverhalten zu informieren, sagt einer der Polizisten: "Dies ist nicht der Parkplatz, den ihr sucht." Eine Anspielung an eine Kultszene aus dem ersten " Star Wars"-Film von 1977, in dem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und der junge Luke Skywalker von den Soldaten des Imperiums angehalten werden. "Dies sind nicht die Droiden, die ihr sucht", sagt Kenobi und darf kurz darauf mit Skywalker passieren.

Star-Wars-Video der Polizei Bern

Für das Berner Polizistenduo hat sich die Knöllchen-Angelegenheit aber noch nicht ganz erledigt. Nachdem sie den Außerirdischen einen Strafzettel verpasst und sie zurück zu ihrem Raumschiff geschickt haben, taucht plötzlich Oberbösewicht Darth Vader, bepackt mit Weihnachtsgeschenken, hinter ihnen auf. Und auch hier liegt der Witz wieder im Detail: Auf einem Geschenke steht: "Für Luke. Von Papa."

Zum Ende des Videos wünscht die Kantonspolizei ihren Mitarbeiter: "Möge die Macht der Ruhe und Gelassenheit mit Ihnen sein."

Finale der Star-Wars-Saga ab dieser Woche im Kino

Dass "Star Wars" gerade jetzt in aller Munde ist, ist kein Zufall. Diese Woche kommt mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" der neunte und letzte Teil der Weltraumsaga in die Kinos. Alles, was sie zum großen Star-Wars-Finale wissen müssen, finden Sie hier. (tf)

Lesen Sie auch: Star Wars im Zeitraffer: So können Sie bei "Krieg der Sterne" mitreden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen