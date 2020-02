vor 55 Min.

"Gentefied" auf Netflix: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Die US-amerikanische Comedy-Serie "Gentefied" erscheint am Wochenende bei Netflix. Wir geben Ihnen hier die Infos zu Start, Handlung, Folgen und Schauspielern. Auch einen Trailer sehen Sie hier.

Die Serie "Gentefied" handelt von drei Cousins, die trotz ihrer persönlichen Differenzen in Los Angeles für den Taco-Imbiss ihres Großvaters und gegen die Gentrifizierung ihrer Latino-Nachbarschaft kämpfen - sie möchten also verhindern, dass ihr Viertel luxussaniert und für normale Menschen unbezahlbar wird.

Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie - den Start, die Handlung, die einzelnen Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"Gentefied“: Wann ist der Start der Serie bei Netflix?

Netflix hat den Start der Serie für Freitag, 21. Februar 2020 , angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "Gentefied"?

Drei Latino-Cousins verbünden sich, um den beliebten Taco-Imbiss ihres Großvaters ("Boyle Heights Taco Shop") im Geschäft zu halten, während die ganze Nachbarschaft in Los Angeles luxussaniert wird. In der ersten Staffel stellen sich eine Menge Meinungsverschiedenheiten der drei Jungs heraus - im Hinblick auf die Gesellschaft, ihre ethnischen Wurzeln und ihre Einstellung zum Familiengeschäft. Dabei geht es auch ganz allgemein um die Themen "Gentrifizierung" und die herablassende Behandlung von Latinos in den USA.

"Gentefied" bei Netflix: Die Titel der zehn Folgen von Staffel 1

"Pilot"

"Bad Hombres"

"Bail Money"

"Brown Love"

"Delfina"

"Protest Tacos"

"The Grapevine"

"The Mural"

"Unemployed AF"

"Women's Work"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Gentefied"?

Die Serie stammt von Marvin Lemus und Linda Yvette Chavez.

Diurchgehende Hauptrollen spielen:

Karrie Martin als Ana Morales

als Joseph Julian Soria als Erik

als Erik Carlos Santos als Chris

Joaquín Cosio als Pop

In einzelnen Episoden sind diese Schauspieler zu sehen:

Julissa Calderon als Yessika Flores

Annie Gonzalez als Lidia Solis

als Laura Patalano as Beatriz

as Beatriz Felipe Esparza als Crazy Dave

als Crazy Dave Rafael Sigler als Pancho Solis

Jaime Alvarez als Javier Fernandez

als Javier Fernandez Bianca Melgar als Nayeli Morales

Michelle Ortiz als Connie

"Gentefied": Der Trailer zur Netflix-Serie

