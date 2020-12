Gericht: Deutscher Pippi-Langstrumpf-Liedtext verletzt Urheberrecht

E wie Efraim Langstrumpf: Pippis außergewöhnlich dicker Vater, seines Zeichens Kapitän der Weltmeere und König von Taka-Tuka-Land. F wie Fifi Brindacier: So heißt Pippi Langstrumpf in Frankreich. In Thailand ist die Göre mit den feuerroten Haaren als Pippi Thung-taow Yaow bekannt, in Finnland als Peppi Pitkätossu und in Portugal als Bibi Meia-longa. In Griechenland heißt sie Pipe Phakidomyte.