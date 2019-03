vor 2 Min.

Gericht lässt Anklage gegen Schauspieler Jussie Smollett fallen

Die Anklage gegen den US-Schauspieler Smollett wurde fallen gelassen. Ermittler hatten ihm vorgeworfen, einen rassistischen Angriff auf sich inszeniert zu haben.

Der US-amerikanische Schauspieler Jussie Smollett muss sich - vorerst - nicht mehr vor Gericht verantworten. Laut der Chicagoer Polizei habe der 36-jährige Smollett einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff erfunden. Die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage gegen den Schauspieler aus der Dramaserie "Empire" fallen, berichten US-Medien unter Berufung auf Smolletts Anwälte am Dienstag.

Anklage gegen Jussie Smollett: Soll rassistischen Angriff erfunden haben

Ende Januar hatte Jussie Smollett bei der Chicagoer Polizei angegeben, dass er von Unbekannten angegriffen und beleidigt worden sei. Dabei soll Smollett nachts von zwei Maskierten rassistisch und schwulenfeindlich beleidigt, geschlagen und mit einer Flüssigkeit überschüttet worden seien. Außerdem hätten die Angreifer ihm einen Strick um den Hals gelegt und Donald Trumps Parole "Make America Great Again" gebrüllt. Smollett hatte auch öffentlich über die mutmaßliche Attacke gesprochen.

Doch die Ermittler hatten Zweifel an den Aussagen des Schauspielers. Weshalb Smollett im Februar wegen mutmaßlicher Falschaussagen gegenüber der Polizei festgenommen wurde. Laut den Ermittlern bezahlte er zwei Männer, um die Attacke gegen ihn vorzutäuschen. Der Chicagoer Polizei zufolge wollte der schwule und afroamerikanische Schauspieler damit seine Karriere vorantreiben. Smollett wurde in 16 Punkten angeklagt. Jeder der 16 Anklagepunkte könnte mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Der junge Schauspieler hätte demnach bei einem Schuldspruch in allen Fällen eine Strafe von bis zu 64 Jahren absitzen müssen. Smolletts Anwälte hatten in allen Fällen auf nicht schuldig plädiert. Und Jussie Smollett kam nach Zahlung einer Kaution vorerst frei.

Jussie Smolletts Verteidigung: Er wurde von der Anklage "reingewaschen"

Smolletts Anwälte teilten der Zeitung USA Today mit, dass seine Akte "von dieser tragischen Anklage reingewaschen" wurde. Demnach hätte man Jussie Smollett verunglimpft und voreilig verurteilt. Smollett und andere Menschen sollen nun durch diese "unfairen und unberechtigten Handlungen" verletzt sein. "Jussie ist erleichtert, diesen Fall hinter sich zu haben und freut sich sehr darauf, sich auf seine Familie, Freunde und Karriere zu konzentrieren."

Die Staatsanwaltschaft würdigte in ihrer Stellungnahme, dass Smollett auf die Rückzahlung seiner Kaution verzichte und gemeinnützige Arbeit geleistet habe. Es wurden keine weiteren Gründe, wie neue Erkenntnisse genannt. Der Schauspieler hatte 10.000 US-Dollar (ca. 8800 Euro) Kaution gezahlt.

Die "Empire"-Produzenten hatten Jussie Smollett zunächst untersützt. Nun wurde Smolletts Figur aus der Dramaserie entfernt. Sie dreht sich um ein fiktives Hip-Hop-Label und einen Machtkampf innerhalb der Familie des Gründers. Smollett spielte darin den Singer-Songwriter Jamal Lyon. Noch ist unklar, ob "Empire" um eine sechste Staffel verlängert wird und die Figur Jamal darin weiterhin auftaucht. Der 36-Jährige spielt seit 2015 in der Dramaserie "Empire". Außerdem war er 2017 im Science-Fiction-Film "Alien: Covenant" zu sehen. (dpa)

