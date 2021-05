Halbfinale bei Germany’s next Topmodel: Wer schafft es ins Finale?

Heute kämpfen die verbliebenen Kandidatinnen bei GNTM um den Einzug ins Finale. Welche Herausforderungen müssen die Mädchen im Halbfinale meistern? Hier gibt es alle Infos in der Vorschau.

Langsam wird es bei "Germany’s Next Topmodel" 2021 ernst: Heute Abend steht mit Folge 16 bereits das Halbfinale der Show an. Dabei kämpfen mit Ashley, Alex, Soulin, Dasha, Romina und Yasmin nur noch sechs Kandidatinnen um die begehrte Topmodel-Krone. Um zu entscheiden, welches der Mädchen einen Platz im Finale verdient hat, stellt GNTM-Chefin Heidi Klum die Nachwuchsmodels noch einmal vor die ein oder andere Herausforderung. Unter anderem steht das wichtigste Foto-Shooting der gesamten Staffel an: Das Cover-Shooting.

Hier in unserer Vorschau lesen Sie alle ausführlichen Infos rund um das heutige Halbfinale von " Germany’s next Topmodel" in der Übersicht.

GNTM 2021 heute, Halbfinale: Vorschau auf Folge 16

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 16 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 20.05.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Die verbliebenen Kandidatinnen kämpfen heute in Folge 16 um den Einzug ins große Finale am 27.5.2021: "Sechs Halbfinalistinnen sind noch im Rennen um den Titel 'Germany’s Next Topmodel' und eins steht fest: Sowohl vom Look als auch von ihrer Personality könnten sie unterschiedlicher nicht sein", freut sich Heidi Klum.

Um ihr Modeltalent noch einmal unter Beweis zu stellen, müssen Ashley, Alex, Soulin, Dasha, Romina und Yasmin in dieser Woche einige Challenges absolvieren. Dazu zählt auch das entscheidende Foto-Shooting für das Sieger-Cover der deutschen "Harper’s BAZAAR". Am Tag des Shootings sind die jungen Frauen dementsprechend angespannt, so auch die 20-jährige Soulin aus Hamburg: "Als ich gehört habe, dass heute das 'Harper’s BAZAAR'-Shooting ansteht, hat mein Herz doppelt so schnell geschlagen!". Bewertet werden die Kandidatinnen in dieser Woche von Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider, die als Chefredakteurin der "Harper’s BAZAAR" tätig ist.

Neben dem Fotoshoot wartet in dieser Woche auch wieder ein Catwalk auf die jungen Frauen. Die Besonderheit: Die Kandidatinnen müssen nicht nur den Laufsteg meistern, sondern am Ende auch noch eine kurze, persönliche Rede vor der Jury halten. Zu Gast ist dabei neben Kerstin Schneider auch ein internationales Topmodel: Alessandra Ambrosio. Die bildschöne Brasilianerin lief bereits weltweit für zahlreiche Luxusmarken und darf sich unter anderem zu den "Victorias Secret"-Engeln zählen. So eine erfolgreiche Gast-Jury sorgt bei den Germany’s next Topmodel Anwärterinnen für zittrige Hände: "Wir sind alle sehr angespannt. Es ist unsere letzte Elimination vor dem Finale und wir spüren es auch", sagt die 19-jährige Yasmin aus Braunschweig.

Welche Kandidatinnen können auf dem Laufsteg glänzen und werden von Heidi Klum mit einem Ticket für das langersehnte Finale belohnt? Und bei wem endet die Reise so kurz vor dem Ziel? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

