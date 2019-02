"Germany's Next Topmodel", Folge 1: Lena Gercke ist heute erste Gastjurorin

vor 34 Min.

"Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum geht in die nächste Runde. Heute, am 7. Februar, startet GNTM 2019. In Folge 1 sind die Kandidatinnen in Berlin.

Eins ist klar: Wenn Heidi Klum eine neue Runde "Germany's next Topmodel" beginnt, dann will sie nur eins - mehr Leidenschaft, mehr Drama, mehr Biss von den Kandidatinnen. 50 sind das an der Zahl und heute, 7. Februar, startet auf ProSieben die neue Staffel der Model-Castingshow.

Was der Model-Mama Klum vor allem wichtig war bei der Auswahl der Kandidatinnen, verrät sie in der Vorschau zur ersten Folge: "Sie müssen Personality (zu Deutsch: Persönlichkeit) haben", sagt sie. "Vielfalt im Typ und im Aussehen ist mir extrem wichtig." Dass das aber nicht grundsätzlich ihre Meinung ist, wird klar, als sie ergänzt: "Denn Vielfalt ist momentan das Thema in der Fashionwelt." Und ihrer Meinung nach haben sich viele Kandidatinnen beworben, die diese Vielfalt perfekt wiedergeben.

GNTM 2019: In Folge 1 geht es nach Berlin zum Dinner

Um - wieder einmal - Deutschlands schönstes Mädchen zu finden, will Heidi Klum ihre 50 Kandidatinnen zunächst bei einem Dinner kennenlernen. Und so startet die erste Folge in Berlin an einer großen gedeckten Tafel. Der Clou: Der lange Tisch ist auch gleich ein Catwalk. Und bevor die Mädchen zu Tisch gebeten werden, können sie sich schon einmal in einer großen Halle kennenlernen.

Exemplarisch werden die Lebensgeschichten einiger Kandidatinnen vorgestellt, wie die von Simone, die 13 Jahre lang Leichtathletik betrieben hat. Deswegen hatte sie auch eine Bein-Fehlstellung und musste operiert werden. Aber sie ist sich sicher: "Ich werde "Germany's Next Topmodel", weil ich die Einzige bin, die schon sehr viel im Leben durchgemacht hat."

Viel Neues in Staffel 14 von "Germany's Next Topmodel"

Mit dabei ist 2019 auch eine Kandidatin mit einem bekannten Freund. Es handelt sich dabei um Catharina Maranca, die mit dem FCA-Fußballer Felix Götze zusammen ist.

Sie möchten mehr über die einzelnen Kandidatinnen erfahren? Hier stellen wir sie genauer vor: GNTM 2019: Die Kandidatinnen von Heidi Klum.

GNTM 2019: Heidi Klum hat keine feste Jury

In dieser Staffel ist Heidi Klum erstmals alleine ohne feste Jury. Stattdessen helfen Prominente, Models und Modedesigner als Gastjuroren mit, wie zum Beispiel in Folge 1 Model Lena Gercke und Modeschöpfer Michael Michalsky.

Übrigens: Im vergangenen Jahr hat die 18-jährige Toni den Titel geholt. Die Stuttgarterin galt von Anfang an als Favoritin. Wer es wohl dieses Jahr wird? Das werden wir ab heute, 7. Februar und an den kommenden Donnerstagen jeweils 20.15 Uhr auf ProSieben mitverfolgen können. (AZ)

