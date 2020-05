vor 18 Min.

"Germany's next Topmodel" heute: Die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen

"Germany's next Topmodel - Die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen" blickt auf die Highlights aller Staffeln zurück. Alle Infos hier in der Vorschau.

In "Germany's next Topmodel - Die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen" werden heute die Highlights aller Staffeln gezeigt. Alle Infos hier in der Vorschau.

Am vergangenen Donnerstag wurde Jacky zu Germany's next Topmodel gekürt und durfte sich über eine Siegprämie von 100.000 Euro und einen Model-Vertrag freuen. Nun zeigt ProSieben in der Sondersendung "Germany's next Topmodel - Die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen" noch einmal alle Highlights aus den bisherigen Staffeln. Wann genau die Show übertragen wird und alle weiteren Infos finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Germany's next Topmodel - Die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen": 15 Jahre GNTM

Seit der ersten Staffel im Jahr 2006 hat "Germany's next Topmodel" tausende Mädchen mit dem Traum von der Modelkarriere nicht nur vor die Bildschirme sondern auch zu den Castings gelockt. Seit 15 Jahren ist die Show fester Bestandteil des Programms von ProSieben und es scheint kein Ende in Sicht.

In all den Jahren haben sich neben den vielen schönen Momenten auch einige Skandale bei GNTM zugetragen: Es kam zu Handgreiflichkeiten, es wurden Mittelfinger in Kameras gestreckt und jüngst wurde sogar in der Model-Villa unerlaubterweise Alkohol konsumiert! Im Rückblick wird es aber auch die emotionalsten Entscheidungen und die härtesten Challenges zu sehen geben. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die Kandidatinnen: Welche Mädchen sind den Zuschauern am besten in Erinnerung geblieben? Die Antwort gibt es am Donnerstag auf ProSieben.

"Germany's next Topmodel" heute: Übertragung live im TV und Stream

"Germany's next Topmodel - Die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen" läuft heute, am Donnerstag, 28.5.20, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die Show lässt sich neben der Übertragung im Fernsehen außerdem im ProSieben Live-Stream auf Joyn verfolgen. Die Nutzung des Streaming-Dienstes ist kostenlos. Um die Werbung abzuschalten, kann man jedoch "Joyn Plus" abonnieren, das monatlich laut Sender 6,99 Euro kostet. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen