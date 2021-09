Gesundheit

18:56 Uhr

Frauen in den Wechseljahren: Auf einmal ist alles anders

Plus Die Wechseljahre sind eines der letzten großen Tabus. Selbst Frauen reden oft nicht darüber. Dabei kann die Zeit nach der Menopause auch ein Neuanfang sein.

Von Sarah Schierack

In der amerikanischen Serie „House of Cards“ gibt es eine bemerkenswerte Szene. Die Protagonistin Claire Underwood tritt darin an ihren Kühlschrank, um einen Wein zu holen. Sie greift nach der Flasche, kurz lehnt sie sich mit dem Oberkörper in den Schrank, als wolle sie die Kühle mit ihrer Haut aufsaugen. „Hast du auch Hitzewallungen?“, fragt ihre Freundin Felicity, die ihr in die Küche gefolgt ist. Doch Claire wiegelt ab und wechselt das Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

