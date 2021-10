Céline Dion sagt Auftritte in Las Vegas bis Februar ab

Céline Dion hat viele Jahre auf der Show-Bühne in Las Vegas verbracht. Nun plante die kanadische Sängerin eine neue Show, doch die Gesundheit spielt nicht mit. Der Star muss einen Rückzieher machen.

Die Sängerin Céline Dion (53, "My Heart Will Go On") hat wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in Las Vegas abgesagt. "Schwere und anhaltenden Muskelkrämpfe" würden die Sängerin daran hindern, auf der Bühne zu stehen, hieß es am Dienstag auf ihrer Webseite.

Sie werde von ihrem Ärzteteam behandelt, sei aber derzeit nicht in der Lage, an den Proben für die geplante Show teilzunehmen.

Sie sei "untröstlich", teilte Dion mit. Seit acht Monaten liefen die Vorbereitungen für die Show. Es stimme sie sehr traurig, ihre Fans zu enttäuschen, aber nun müsse sie sich ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren.

Am 5. November sollte die neue Show im "Resorts World Theatre" in der Kasinostadt Las Vegas (US-Staat Nevada) starten. Über 20 geplante Auftritte bis Anfang Februar wurden nun abgesagt. Laut Mitteilung auf ihrer Webseite will Dion aber ihre Courage World Tour wie geplant am 9. März fortsetzen.

Der kanadische Star war in Las Vegas - mit teilweise längeren Unterbrechungen - von 2003 bis 2019 regelmäßig aufgetreten. Im Jahr 2007 hörte sie nach der fünfjährigen Glitzershow "A New Day" zunächst auf, um dann jedoch im Frühjahr 2011 zurückzukehren. 2014/15 pausierte Dion wegen der Krebserkrankung ihres Mannes René Angélil, um den sie sich kümmerte. Nachdem Angélil Anfang 2016 starb, nahm Dion die Shows wieder auf.

Im November 2019 brachte die dreifache Mutter ihr Album "Courage" auf den Markt. Insgesamt hat Dion mehr als 250 Millionen Alben weltweit verkauft, sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-659140/4 (dpa)

Dion Webseite