"Get the F*ck out of my House": Promi-Kandidatin geht auf Tuchfühlung

Bei "Get the F*ck out of my House" sind 101 Kandidaten in ein kleines Haus gezogen. Letzten Dienstag stand Folge 2 an. Hier stellen wir Ihnen die Promis unter den Kandidaten vor.

Am Dienstag wurde auf ProSieben die zweite Folge von "Get the F*ck out of my House" ausgestrahlt. Kandidatin und Playboy-Model Saskia Atzerodt und Kandidat Sam sind sich im Flur bereits schnell näher gekommen. Sie verbringen die Nacht zusammen in der Abstellkammer des Hauses. Dabei überrascht der "Normalo"-Kandidat das Model mit seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Sam ist ein Transmann und hatte zur Geschlechtsanpassung vorheriges Jahr einige Woche auf der Intensivstation verbracht. "Get the F*ck out of my House" sei dagegen ein Klacks, so der 25-Jährige. Saskia ist über die Information sichtlich erstaunt.

Für Z-Promi Natialia Osada hieß es gestern bereits "byebye". Sie machte sich in der ersten Woche dermaßen unbeliebt, dass Hausboss Antonio (30) keine andere Möglichkeit sah, als die blondierte Kurzzeitfreundin von Bastian Yotta in die Freiheit zu entlassen. Die Bewohnerzahl bei "Get the F*ck out of my House" hat sich nach den ersten zwei Folgen bereits fast halbiert.

Doch um was geht es bei "Get the F*ck out of my House" überhaupt? Bei "Get the F*ck out of my House" ziehen 101 sich völlig fremde Menschen zusammen in ein Haus. Wer es am längsten auf den 63 Quadratmetern mit einer Toilette aushält, erhält die 100.000 Euro Preisgeld. In der letzten Staffel waren es noch 113 Quadratmeter, die die Kandidaten zur Verfügung hatten: Es wird also noch enger. Doch wer sind die Menschen, die sich dem unangenehmen Experiment von ProSieben stellen? Die 47 Frauen und 53 Männer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der jüngste Kandidat ist 18 Jahre alt, die älteste Kandidatin 58 Jahre. Der früheste Auszug erfolgte bereits nach 53 Minuten.

Im Haus befinden sich zu Beginn fünf Prominente. Darunter auch Micaela Schäfer, die in der ersten Folge von "Get the F*ck out of my House" ihrer Marke treu bleibt: Nach einem Busenblitzer knutscht sie mit einer Kandidatin und fragt ihre Mitbewohner prompt: "Mit wem würdet ihr denn hier was anfangen?". Die 96 weiteren Kandidaten von "Get the F*ck out of my House" können Sie hier auf ProSieben sehen.

"Get the F*ck out of my House": Das sind die Promi-Kandidaten

Martin Kesici

Martin Kesici ist den meisten wohl durch seine Teilnahme 2003 bei der Casting-Show "Star Search" bekannt, welche er gewann. Geboren wurde Kesici 1973 in Berlin als Sohn einer Deutschen und eines Türken. Der 45-jährige Rockmusiker und Radiomoderator lebt in seiner Heimatstadt. "Get the F*ck out of my House" ist nicht seine erste Teilnahme an einer Realty-Show. Zuvor nahm unter anderem 2017 an der vierten Staffel von "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teil.

Natalia Osada

Natalia Osada wurde in der zweiten Folge aufgrund ihrer Unbeliebtheit von den weiteren Kandidaten rausgewählt. Die 28-Jährige aus Köln kennt man aus verschiedenen TV-Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Catch the Millionaire". Sie hatte 2013 mit dem Youtuber Simon Desue eine kurze Beziehung. 2017 nahm Osada auch an "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teil. Sie und Bastian Yotta, bekannt aus dem Dschungelcamp, wurden dort zum Siegerpaar gewählt. Doch die Beziehung zu Yotta hielt nur einige Wochen.

Mike Heiter

Wie die anderen Promi-Kandidaten hat auch Mike Heiter seinen "Star"-Status durch die Teilnahme an einer Reality-Show erhalten. So ist der 26-Jährige aus Essen durch sein auffälliges Verhalten in der Sendung "Love Island" bekannt geworden. Der Grund für seine Teilnahme? "Ich habe – da bin ich ehrlich – wegen der Gage mitgemacht, aber auch wegen der 100.000-Euro-Gewinnsumme und der Erfahrung", verriet Mike im Gespräch mit RTL.

Saskia Atzerodt

Playboy-Model Saskia Atzerodt kommt aus Dasing bei Augsburg. Nach dem "Bachelor", "Bachelor in Paradise" und "Sommerhaus der Stars" ist sie nun bei der nächsten Reality-Show dabei. "Ich fand die letzte Staffel sehr lustig und dachte mir, warum nicht? Halte ich durch oder gebe ich auf? Kann ich meinen eigenen Schweinehund überwinden oder bin ich zu emotional für solch eine Herausforderung?", zitierte Bild die 27-jährige Saskia Atzerodt.

Einen ausführlicheren Bericht lesen Sie hier: Dasinger Model Saskia Atzerodt zieht in TV-Haus bei ProSieben

Micaela Schäfer

Als 101. Bewohnerin überraschte Micaela Schäfer die Bewohner bei "Get the F*ck out of my House". Die 35-Jährige wurde durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2006 und dem Dschungelcamp 2012 berühmt. Das Erotikmodel ist bekannt für seine freizügigen Looks. Ihre Erscheinung im hautengen schwarzen Latexbody und in hochhackigen Schnürstiefeln sorgte auch im ProSieben-Haus für erstaunte Gesichter.

"Get the F*ck out of my House" immer dienstags live im TV und Stream

Bei "Get the F*ck out of my House" haben die Promis keine Vorteile. Sie werden wie alle anderen Kandidaten rund um die Uhr von 36 Kameras begleitet und müssen sich an Hausregeln halten. Für die Kandidaten sind die Moderatoren Thore Schölermann und Jana Julie Kilka der einzige Kontakt zur Außenwelt. Welcher Bewohner diese Tortur durchhält und "Get the F*ck out of my House" rufen darf, wird sich zeigen.

Die nächste Folge von "Get the F*ck out of my House" sehen Zuschauer am Dienstag, den 23. April, um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

