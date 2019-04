18:31 Uhr

"Get the F*ck out of my House" live im Free-TV und Stream

Micaela Schäfer zieht als 101. Kandidatin bei "Get the F*ck out of my House" ein.

"Get the F*ck out of my House" live im TV und Stream: Folge 2 der Reality-Show lief Dienstagabend auf ProSieben. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Am Dienstag hieß es auf ProSieben wieder "Get the F*ck out of my House". Dabei kamen sich Playboy-Model Saskia Atzerodt (27) und Kandidat Sam (25) aus Mühlheim an der Ruhr im Flur bereits näher. Sie verbringen die Nacht zusammen in der Abstellkammer des Hauses. Dabei überrascht der "Normalo"-Kandidat das Model mit seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte. So meint Sam, dass das TV-Format im Vergleich zu seinem sechswöchigen Krankenhausaufenthalt im vorherigen Jahr ein Klacks sei. Saskia hakt nach: "Was hattest du denn?" Sam wird darauf sichtlich nervös und deutet an, eine Operation zur Geschlechtsanpassung vollzogen zu haben. Das Playboy-Model macht ihm wohl das größte Kompliment indem sie über die Neuigkeit völlig überrascht ist. "Damit hätte ich gar nicht gerechnet!", äußert sich Saskia in der Abstellkammer.

Außerdem hat der erste Z-Promi die stickigen 63 Quadratmeter von "Get the F*ck out of my House" verlassen müssen. Reality-Sternchen Natalia Osada (28) hatte sich in kürzester Zeit bei den anderen Bewohner unbeliebt gemacht. Bei der Wahl zum Hausboss erhielt die Ex-Freundin von Bastian Yotta weniger als fünf Stimmen und wurde deshalb vom Hausboss Antonio (30) aus dem Haus geworfen. Die Bewohnerzahl bei "Get the F*ck out of my House" hat sich nach den ersten zwei Folgen bereits fast halbiert.

Das Konzept der Show: Wer es unter 100 weiteren Kandidaten am längsten auf 63 Quadratmetern aushält, bekommt 100.000 Euro Preisgeld. Insgesamt 101 "Normalos" und Promis lassen sich auf das schräge Experiment ein. In das Haus zieht auch Nacktmodel Micaela Schäfer ein, diesmal bekleidet mit hautengem schwarzen Latexbody und in hochhackigen Schnürstiefeln, und sorgt damit für große Augen bei den anderen Kandidaten.

Das Zusammenleben wird rund um die Uhr von 36 Kameras begleitet. Die Hausbewohner müssen sich an Hausregeln halten und sich bei Spielen beweisen. In den nächsten Folgen wird sich herausstellen, wer das Zeug hat, sich durchzubeißen und wen der Lagerkoller ganz schnell packt. Moderiert wird die Reality-Show von Thore Schölermann und Jana Julie Kilka. Wie lässt sich "Get the F*ck out of my House" im Free-TV oder Live-Stream sehen? Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Show.

"Get the F*ck out of my House" live im Free-TV und Live-Stream

"Get the F*ck out of my House" gehört ab dem 09.04.2019 zum Programm von ProSieben am Dienstagabend. Alle Folgen laufen ab 20.15 Uhr bei dem Sender im Free-TV. Wer die Folgen nicht im Fernsehen sehen kann oder möchte, kann auch über einen Live-Stream darauf zugreifen.

Beim Live-Stream von ProSieben lassen sich hier auf dieser Seite immer fünf Sendungen ohne Anmeldung anschauen. Wer mehr sehen möchte, muss sich beim Service 7Pass anmelden. Damit lassen sich dann auch andere Sender wie Sat.1 oder Kabel eins sehen, die zu ProSiebenSat.1 Media gehören. Nach Angaben des Unternehmens ist die Nutzung kostenlos.

Die dritte Folge von "Get the F*ck out of my House" sehen Zuschauer am Dienstag, den 23. April, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

"Get the F*ck out of my House": Ganze Folgen als Wiederholung

Der Sender ProSieben zeigt auf der eigenen Webseite erfahrungsgemäß Highlights seiner Shows. Außerdem wird es ganze Folgen als Wiederholung geben. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie also auch online nachgucken. (AZ)

