vor 18 Min.

Gewalt nach Musikfestival in Darmstadt: Unbekannte werfen mit Flaschen Panorama

Polizisten bewachen eine Gruppe festgesetzter junger Männer neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt.

Nach dem Schlossgrabenfest in Darmstadt sind Polizisten mit Flaschen beworfen und verletzt worden. Die Polizei hat über 80 Tatverdächtige festgenommen.

In der Nacht zum Sonntag hat eine größere Menschenmenge nach dem Schlossgrabenfest im und um den Herrngarten in Darmstadt Polizisten angegriffen und einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst.

Nach den Ausschreitungen mussten laut Polizei 15 verletzte Beamte von Ärzten versorgt werden. Die Polizei hat mehrere zum Teil vermummte Angreifer festgenommen. Motiv und Herkunft der Tatverdächtigen sind noch unklar. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft.

Darmstadt: Menschenmenge wirft nach Schlossgrabenfest mit Flaschen

Nach Ende des Schlossgrabenfestes, gegen 2.10 Uhr, wurden dem Polizeibericht zufolge Einsatzkräfte in der Darmstädter Grünanlage unvermittelt mit Flaschen beworfen. Die teilweise vermummten Angreifer sollen dabei zahlreiche Beamte verletzt haben. Nur mit Unterstützung von weiteren Polizisten aus den umliegenden Polizeipräsidien, der Bundespolizei sowie eines Polizeihubschraubers konnte der Herrngarten unter Flaschenbewurf auf die eingesetzten Beamten schließlich geräumt werden, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Die Einsatzkräfte sollen entschlossen gegen die Angreifer vorgegangen sein und haben bislang mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen und unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet. Mit dem Großaufgebot der Polizei sei es gelungen, die Auswirkungen auf den Nahbereich rund um den Herrngarten zu begrenzen, so die Polizei weiter. Trotzdem konnten den Beamten zufolge einzelne weitere Straftaten, wie Sachbeschädigungen oder das Inbrandsetzen eines Altkleidercontainers nicht verhindert werden.

15 verletzte Polizeibeamte: Polizeipräsident verurteilt Gewaltausbruch

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden 15 Beamte bei den Ausschreitungen verletzt. Der Anlass für die Gewalttätigkeiten sei noch unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Polizeipräsident Bernhard Lammel, der sich vor Ort von Einsatzkräften informieren ließ, verurteilt die Angriffe auf die Polizei aufs Schärfste: "Solch ein Gewaltausbruch ist mit nichts zu rechtfertigen." Lammel lobte zudem das in der sehr gefährlichen Einsatzlage entschlossene und professionelle Einschreiten der eingesetzten Beamten. Der Polizeipräsident bedauert zudem sehr, dass viele Kollegen im Zuge der Lagebewältigung verletzt wurden und wünscht den Beamten eine rasche Genesung.

Das Schlossgrabenfest, ein viertägiges Open-Air-Festival, ist nach Angaben der Organisatoren Hessens größte Musikveranstaltung mit mehr als 400.000 Besuchern und über 100 Bands. (AZ/dpa)

