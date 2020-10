vor 32 Min.

Gewaltsamer Tod von 15-Jährigem in Celle: Verfahren startet heute

Wie aus dem Nichts hat ein Mann in Celle im April einen jugendlichen Radfahrer tödlich verletzt. Jetzt beschäftigt sich das Landgericht Lüneburg mit dem Fall.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Radfahrers in Celle beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter. Dem heute 30-Jährigen wird beim Landgericht Lüneburg vorgeworfen, den Jugendlichen mit einem Messerstich getötet zu haben. Weil er psychisch krank sei, habe der Mann sich in Verkennung der Lage von dem Radfahrer massiv bedroht gefühlt.

Staatsanwaltschaft will Angreifer in Psychiatrie unterbringen

Es sei nicht auszuschließen, dass der 30-Jährige bei der Tat schuldunfähig war, heißt es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft. Die Ankläger streben eine Unterbringung des Deutschen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Derzeit sei der Mann bereits in der Psychiatrie untergebracht.

Nach der Messerattacke im April hatten mehrere Gruppierungen, darunter jesidische Vereine, der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen möglichen rassistischen Hintergrund kleinzureden. Psychische Erkrankungen seien kein Widerspruch für ideologische Motive, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung dieser Vereine. Die Familie des getöteten 15-Jährigen stammt aus dem Irak. Nach ersten Ermittlungen war er ein Zufallsopfer. Zeugen hielten den Angreifer fest, der nach seiner Inhaftierung psychiatrisch begutachtet wurde.

Für das Verfahren sind nach Gerichtsangaben sechs Verhandlungstage angesetzt. Es seien insgesamt neun Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Sollte der 30-Jährige in der Psychiatrie untergebracht werden, weil er wegen seiner psychischen Erkrankung weiterhin gefährlich sei, gebe es dafür keine zeitliche Begrenzung, sagte ein Gerichtssprecher. Dies sei die potenziell härteste Folge. Die Kammer könne das Sicherungsverfahren aber auch noch in ein normales Strafverfahren umleiten, wenn sich herausstellen sollte, dass der Beschuldigte doch schuldfähig sei. (dpa)

Lesen Sie auch: Ein Mann tot, ein weiterer verletzt - Gewalttaten halten Celle in Atem

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen