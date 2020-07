vor 48 Min.

"Ghost – Nachricht von Sam": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

"Ghost – Nachricht von Sam" läuft demnächst bei RTL 2 im Free-TV. Lesen Sie hier alles zu TV-Termin, Handlung, Schauspielern und Trailer.

"Ghost – Nachricht von Sam" kam 1990, also vor 30 Jahren, in die Kinos. Am Sonntag, 12. Juli 2020, ist die Fantasy-Thriller-Komödie bei RTL 2 im TV zu sehen. Worum geht es? In unserer Übersicht zur Ausstrahlung erfahren Sie alles rund um den TV-Termin, Handlung, Cast und Trailer.

TV-Termin: Wann ist "Ghost – Nachricht von Sam" im TV zu sehen?

"Ghost – Nachricht von Sam" läuft am Sonntag, 12. Juli 2020 um 20.15 Uhr bei RTL 2. Der Film dauert insgesamt 117 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben.

"Ghost – Nachricht von Sam" - Die Handlung

In seiner Freundin Molly hat der Banker Sam Wheat das große Glück gefunden. Sie führen gemeinsam ein glückliches Leben. Doch dies ändert sich durch einen schrecklichen Schicksalsschlag schlagartig. Als sich das Paar auf dem Nachhauseweg von einem Theaterbesuch befindet, kommt es zu einem Überfall, der für Sam tödlich endet.

Sam bleibt nach seinem Tod als Geist auf der Erde gefangen. Er kann seine Umwelt zwar wie gewohnt wahrnehmen, doch ihn kann niemand sehen. Ihm wird bewusst, dass er nicht ohne Grund ein Geist ist. Er hat eine Aufgabe zu erledigen...

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Ghost – Nachricht von Sam"

Regisseur von "Ghost – Nachricht von Sam" ist Jerry Zucker, das Drehbuch schrieb Bruce Joel Rubin. Die Hauptrollen sind mit Patrick Swayze und Demi Moore prominent besetzt.

Das sind die Schauspieler im Haupt-Cast:

Schauspieler Rolle Patrick Swayze Sam Wheat Demi Moore Molly Jensen Whoopi Goldberg Oda Mae Brown Tony Goldwyn Carl Bruner Rick Aviles Willie Lopez Phil Leeds Krankenhaus-Geist Vincent Schiavelli U-Bahn-Geist

"Ghost – Nachricht von Sam": Trailer

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zum Film:

