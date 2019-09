vor 39 Min.

"Ghost Recon: Breakpoint": Release, Gameplay, Kritik, Trailer

Das Release-Date von "Ghost Recon: Breakpoint" ist schon bekannt. Hier gibt es die Infos zu Gameplay, Trailer und Kritik des Taktik-Shooters.

Bei "Ghost Recon: Breakpoint" handelt es sich um ein Open-World Spiel von Ubisoft. Breakpoint ist ein Spiel aus der Reihe "Ghost Recon"-Reihe. Es stellt ein Sequel zu "Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands" dar. Anfang Oktober erscheint es für Windows, Playstation 4 und Xbox. Den Schurken der Story verkörpert Jon Bernthal. Wir kennen den Schauspieler aus "The Walking Dead", "The Punisher"). Release, Gameplay, Trailer und Kritik - hier finden Sie ále Infos zu "Ghost Recon: Breakpoint".

"Ghost Recon: Breakpoint": Gameplay, Release-Datum

Das Release-Date für "Ghost Recon: Breakpoint" ist der 4. Oktober 2019. Das Spiel ist ein Taktik-Shooter - es wird also meist in der Egoperspektive gespielt. Anders als bei regulären Shootern soll in "Ghost Recon: Breakpoint" nicht Reaktionsschnelligkeit, sondern ein taktisches Vorgehen im Mittelpunkt stehen. Damit bleibt das Sequel der Reihe größtenteils treu.

Sogenannte Ghosts sind in der Welt von "Ghost Recon" Elitesoldaten, die speziell dafür ausgebildet wurden aus dem Hintergrund Aufträge zu erfüllen. Man selbst spielt auch einen dieser Elitesoldaten. Als Spieler stehen einem verschiedene Charaktere zur Verfügung mit denen man je nach Anforderungen der Missionen sein Team selbst zusammenstellen muss.

"Ghost Recon: Breakpoint": Der Trailer

Der Trailer für das Videospiel hat fast zwei Millionen Aufrufe auf Youtube - Breakpoint wird mit Spannung erwartet. In "Ghost Recon: Breakpoint" ist die spielbare Einheit auf der fiktiven Insel Auroa abgestürzt und muss um ihr überleben kämpfen. Denn: Abtrünnige Ghosts - die sogenannten Wolves - haben sich auf Auroa niedergelassen und sich die dort getesteten High-Tech-Drohnen unter den Nagel gerissen.

"Ghost Recon: Breakpoint", Kritik: Was sagt die Fanbase?

Der Vorgänger zu Breakpoint, "Ghost Recon: Wildlands" war der erste Open-World-Shooter der Reihe und wurde von Gamestar mit 85 von 100 möglichen Punkten bewertet. Die Community gab dem Taktik-Shooter sogar noch drei Punkte mehr. Die Herausgeber wollten aus den Kritikpunkten an Wildands lernen, um diese bei dem Sequel Breakpoint nicht zu wiederholen. Dazu zählten unter anderem eine flache Story, schlecht geschriebene Dialoge und einige Technikprobleme. Auch "Ghost Recon: Breakpoint" wird auf einer Open-World-Map zu spielen sein. (AZ)

