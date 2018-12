vor 60 Min.

Gibt es weiße Weihnachten 2018? Das sagen die Wetter-Experten

Weiße Weihnachten 2018? So ist die Schneeprognose.

Gibt es weiße Weihnachten 2018? Noch ist nicht ganz klar, wie das Wetter an Weihnachten sein wird und ob es Schnee gibt. Hier die aktuelle Schneeprognose.

Auf weiße Weihnachten 2018 hofft wahrscheinlich jeder in Deutschland. Aber kommt der Schnee an Weihnachten? Wie wird das Wetter überhaupt an den Weihnachtsfeiertagen? Hier Wetterprognose, Schneeprognose und die Temperatur-Aussichten für die kommenden Tage.

Gibt es weiße Weihnachten 2018?

Ob es Schnee an Weihnachten 2018 in Deutschland gibt, kann verlässlich aktuell noch niemand sagen. Denn eine Wetterprognose ist nur für wenige Tage wirklich ernsthaft zu machen. Die Experten von wetter.com immerhin trauten sich an einen Trend, basierend auf dem Modell des amerikanischen Wetterdienstes (NOAA). Demnach sei der Dezember 2018 in Deutschland - zumindest zum heutigen Zeitpunkt - "überdurchschnittlich temperiert". Und das sei nicht unbedingt eine gute Grundlage für eine weiße Weihnacht.

Wie wird das Wetter an Weihnachten generell?

Noch deutlicher drücken es die Meteorologen bei wetter.de aus: Weiße Weihnachten 2018 fällt demnach aus. Stattdessen sei mit "etwas Regen, kaum Sonne, Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad" zu rechnen. Das sei für die Jahreszeit und für Schnee viel zu warm.

Schneeprognose: Wo gibt es überhaupt Schnee an Heiligabend 2018?

Stand 14. Dezember gehen die Meteorologen davon aus, dass es, wenn überhaupt, an Weihnachten 2018 eher in höheren Lagen Schnee in Deutschland geben wird.

Wie sieht das Wetter in den kommenden Tagen aus?

Nach einer frostigen Nacht wird es am Samstag dicht bewölkt und nebelig, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen bleiben bei frostigen minus 5 bis plus 2 Grad.

Ähnlich winterlich kalt bleibt es am Sonntag, dritter Advent 2018. Schnee und teilweise gefrierender Regen können die Straßen glatt machen.

Am Montag wird es ein klein wenig wärmer mit 0 bis 7 Grad, so Wetterkontor.de. Die Sonne bekomme dabei nur wenige Chancen. (AZ)

11 Bilder So war das Wetter an Weihnachten in den vergangenen Jahren

