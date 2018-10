14:01 Uhr

Gina-Lisa Lohfink ist Kandidatin bei "Adam sucht Eva" 2018 Panorama

Gina-Lisa Lohfink wurde bekannt mit "Germanys next Topmodel". Im November ist sie bei "Adam sucht Eva" zu sehen.

Bei "Adam sucht Eva" 2018 ist Gina-Lisa Lohfink dabei, der Start ist im November. Hier die Kandidaten - Promis und Normalos - im Überblick.

Auch dieses Jahr werden im deutschen TV wieder die Hüllen fallen: "Adam sucht Eva" 2018 startet am 3. November auf RTL. Auch diesmal treffen Single-Promis auf "Normalos". In den vergangenen Jahren konnten sich die Kandidaten noch auf einer Insel hüllenlos amüsieren - nun wird es auf der Yacht "Queen Atlantis" deutlich enger: Dort sollen sich die Singles auf offener See näher kennen und lieben lernen.

Noch dazu hat der Sender sein Konzept für die nackte Kuppelshow weiter angepasst: 2018 gibt es von dreizehn Kandidaten nur drei Promis. Die anderen zehn Singles sind sogenannte "Normalos". Hier bekommen Sie die Übersicht aller Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2018.

"Adam sucht Eva" 2018: Gina-Lisa Lohfink und Emilija Mihailova sind Kandidaten

Das sind die drei Promis bei "Adam sucht Eva":

Gina-Lisa Lohfink (32)

Das Model aus Frankfurt am Main ist der Öffentlichkeit und dem Fernsehen nicht unbekannt. 2008 nahm sie an der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil, 2017 zog sie ins Dschungelcamp. Im Sommer 2016 machte ein Prozess um die 32-Jährige Schlagzeilen. Lohfink hatte behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Doch dafür sah das Amtsgericht Berlin-Tiergarten keine Anhaltspunkte und verhängte gegen sie wegen falscher Verdächtigung eine Geldstrafe von 20.000 Euro.

Jan Sokolowsky (29)

Das Tattoomodel aus Köln wurde 2017 von den Zuschauern zum "Love Island"-Sieger gewählt. Im Fernsehen konnte man den 29-Jährigen schon in Sendungen wie "Ninja Warrior Germany" und "Das perfekte Dinner" sehen. Nun sucht er wohl nach einer neuen Herausforderung auf der "Queen Atlantis" und ist bereit, sich dafür nackt zu präsentieren.

Emilija Mihailova (29)

Die 29-Jährige konnte man bereits in diesem Jahr im Fernsehen sehen: Mihailova nahm bei "Deutschland sucht den Superstar" 2018 teil und schaffte es in die Top 10 Liveshows. Das Model war auch im April auf dem Playboy-Cover zu sehen - somit wird es ihr wohl nicht schwer fallen, auch bei "Adam sucht Eva" die Hüllen fallen zu lassen.

Kandidaten: Normalos bei "Adam sucht Eva" 2018

Pascal (27): Rapper und Sport/Musik-Student aus Oldenburg

Jennifer (27): Technische Zeichnerin aus Dietmannsried

Martin (28): Masterstudent im Bereich Kundenbeziehungsmanagement aus Chemnitz

Matha (38): Model aus Hamburg

Marvin (23): Imbiss-Mitarbeiter aus St. Margrethen (Schweiz)

Antonino (36): Karosseriebauer und Fitnessmodel aus Ludwigburg

Sherilyn (21): Aushilfe im Spezialcasino aus Rüdersdorf bei Berlin

Sarah (22): Azubi aus Geestland

Emanuel (32): Selbständiger Unternehmer aus Stuttgart

Marina (27): Kaufmännische Sachbearbeiterin und Model aus Augsburg

Im vergangenen Jahr wurden Bastian Yotta (41) und Natalia Osada (28) aus Köln das "Adam sucht Eva"-Paar - die Beziehung hielt aber nicht. Bereits 2016 haben sich Moderator Peer Kusmagk und Sportlerin Janni Hönscheid im TV-"Paradies" kennengelernt.

Am 3. November strahlt RTL die Auftaktfolge von "Adam sucht Eva" 2018 aus.

(AZ)

