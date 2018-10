vor 55 Min.

Gina-Lisa Lohfink und DSDS-Sängerin ziehen blank bei "Adam sucht Eva" Panorama

Gina-Lisa Lohfink und DSDS-Sängerin Emilija Mihailova nackt auf einer Yacht: Die beiden TV-Sternchen gehen ab November bei "Adam sucht Eva" auf Partnersuche.

Gina-Lisa Lohfink hat in ihrem Leben schon viel gemacht. Sie nahm 2008 an der dritten Staffel von Germanys Next Topmodel teil, war auf dem Cover des Männermagazins "Penthouse" zu sehen, zog 2017 ins Dschungelcamp, welches sie als fünfte Kandidatin wieder verlassen musste.

Einen Tiefpunkt erlebt die 32-Jährige im Sommer 2016. In einem Prozess um eine angebliche Vergewaltigung wurde Gina-Lisa Lohfink nämlich verurteilt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte gegen sie wegen falscher Verdächtigung eine Geldstrafe von 20 000 Euro.

Lohfink hatte behauptet, im Juni 2012 von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Dafür sah das Gericht keine Anhaltspunkte. Die Männer waren von den Vorwürfen schon früher freigesprochen worden. Lohfink hatte ausgesagt, dass ihr K.-o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten, ein Gutachter hatte das mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Auch in der Revision im Frühjahr 2017 scheiterte Lohfink - der Schuldspruch gegen sie blieb bestehen.

Gina-Lisa Lohfink sticht bei "Adam sucht Eva" 2018 in See

Jetzt startet Lohfink ein weiteres Mal ins Trash-TV - und zwar nackt. In der RTL-Datingshow "Adam sucht Eva" suchen Singles erstmals auf offenem Meer nach der großen Liebe. Auf der Liebesyacht "Queen Atlantis" treffen Gina-Lisa Lohfink, "DSDS"-Sängerin Emilija Mihailova , sowie "Love Island" 2017-Gewinner Jan Sokolowsky nackt auf zehn normale Männer und Frauen, um sich vor laufenden Kameras kennen und lieben zu lernen. Auch Mihailova dürfte mit der Nacktheit vor den Kameras kein Problem haben - erst im April war sie hüllenlos im "Playboy" zu sehen.

Im vergangenen Jahr wurden Bastian Yotta (41) und Natalia Osada (28) aus Köln das "Adam sucht Eva"-Paar. Bereits 2016 haben sich Moderator Peer Kusmagk und Sportlerin Janni Hönscheid im TV-"Paradies" kennengelernt.

Start für "Adam sucht Eva" 2018 bei RTL ist am 3. November. (AZ)

