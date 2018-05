10:20 Uhr

Gitarren, Outfits, Schmuck: Fans sichern sich Stücke von Prince Panorama

Prince-Versteigerung: Heute kommen in New York Liebhaberstücke von der Funk-Legende unter den Hammer. Prince starb vor zwei Jahren an einer Überdosis Schmerzmittel.

Fans von Prince haben jetzt die Möglichkeit, sich ein Stück ihres Lieblings zu sichern. In New York gibt es eine Versteigerung von Gegenständen der Funk-Legende.

Von Oliver Bosch

Prince kommt unter den Hammer. Genauer gesagt sind es Memorabilia der im April 2016 an einer Überdosis Schmerzmittel verstorbenen Show-Legende. Die Gegenstände werden am Freitag ab 16 Uhr deutscher Zeit im Hard Rock Cafe in New York an den Meistbietenden versteigert. Das Auktionshaus Julien's möchte bei der Auktion unter dem Motto "Music Icons: Property from the life and career of Prince" mehr als 150 interessanter Stücke an den Fan bringen.

Unter den angebotenen Erinnerungsstücken sind frühe Kindheitsfotos, ausgefallene Kleidungsstücke, Musikpreise und Schmuck des Künstlers. Eine besondere Gebotsschlacht dürfte ein diamantener Anhänger in der Form von Prince' "Love Symbol" auslösen. Aber auch Instrumente der verstorbenen Pop-Ikone könnten für Bieterrallys sorgen.

Einer der Auktions-Höhepunkte: Eine gelbe "Wolken"-Gitarre von Prince

So zählt eine gelbe "Wolken"-Gitarre von Prince zu einem der Highlights der Versteigerung. Das Saiteninstrument hat seinen Namen aufgrund der besonders geschwungenen Form. Das darauf befindliche Liebessymbol macht es zu einem besonderen Liebhaberstück für Prince-Fans. Das Aktionshaus Julien's beziffert den Wert auf bis zu 80.000 Dollar. Kenner rechnen mit einem wesentlich höheren Preis, für den das gute Stück den Zuschlag bekommt.

Im November 2017 ersteigerte ein Unbekannter in Los Angeles für 700.000 Dollar eine ähnliche Wolken-Gitarre zum zehnfachen des Schätzwerts. Julien's hatte die Klampfe mit einem Schätzwert zwischen 60.000 und 80.000 Euro ins Auktionsrennen geschickt.

Prince's purple-sequined jumpsuit among items set for auction https://t.co/T5VJhzQWm2 via @FortuneMagazine — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17. Mai 2018

Prince-Versteigerung: Bühnenoutfits, Schmuck und eine Serviette suchen neue Besitzer

Neben coolen Stücken wie einem roten Oberteil mit passenden Hosen, Baseballmützen, Schuhen, einem Motorrad von Honda oder einer Goldkette samt Anhänger für Ex-Ehefrau Mayte können Liebhaber auch eine handsignierte Serviette erwerben.

13 Bilder Prince ist tot: So behalten wir den Superstar in Erinnerung Bild: Laurent Gillieron

Der Nachlass stammt von der Ex-Frau von Prince, Mayte Garcia. Der Künstler lernte die damals 16-jährige US-Tänzerin im August 1990 bei einem Konzert in Mannheim kennen. Ihr Vater war damals als Soldat in Deutschland stationiert. 1996 heiratete das Paar. Ihr gemeinsamer Sohn starb im Oktober 1996 kurz nach der Geburt. Über den Tod kamen Prince und Mayte Garcia nie hinweg. Die Ehe zerbrach im Jahr 2000.

Wer bei der Auktion mitbieten möchte, kann Gebote telefonisch oder online unter www.julienslive.com abgeben. Bevor Interessenten mitsteigern können, müssen sie sich registrieren.

Themen Folgen