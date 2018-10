17:06 Uhr

Gitta Saxx zeigt sich nackt im Playboy Panorama

Mit 53 Jahren zieht sich das Model Gitta Saxx noch einmal für den Playboy aus. "Heute ist der Druck größer", sagt sie – und blickt zurück ins Jahr 1988.

Sie zeigt sich auch mit 53 Jahren noch nackt im Playboy: Das Model Gitta Saxx ziert das Cover der aktuellen November-Ausgabe. Damit zieht sie bereits zum vierten Mal für das Magazin blank – 30 Jahre nach ihrer Playboy-Premiere.

"Damals war ich aufgeregt, weil ich noch nie eine Fotoproduktion gemacht hatte, noch nie in einem Flugzeug geflogen war", sagt Saxx im Interview mit der Bild-Zeitung. "Heute ist der Druck größer. Ich arbeite immer noch als Model, man nennt das heute Best Ager Model. Aber ich bin über 50, da sind die Leute kritischer, wenn man sich nackt zeigt. Ich gebe zu, ich habe deshalb ein paar Sit-ups mehr gemacht."

Gitta Saxx (53) im Playboy: "Leute kritischer, wenn man sich nackt zeigt"

Gitta Saxx, die eigentlich Gitta Ilona Sack heißt, wurde 1965 in Überlingen am Bodensee geboren und machte eine Ausbildung zur Optikerin. Mit 21 nahm sie an einem Fotoshooting des Playboy teil – und wurde im darauffolgenden Jahr zum Playmate des Jahres gewählt. Eine Fotokampagne der Firma Kodak machte sie anschließend weltbekannt und sorgte für Model-Aufträge auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2000 wurde Saxx vom Playboy zum "Playmate des Jahrhunderts" gewählt. Es folgten neben dem Modeln auch Jobs als DJane, Fotografin und Buchautorin – und sie zog 2011 ins Dschungelcamp des Privatsenders RTL ein.

Trotzdem musste Saxx Privatinsolvenz anmelden : Sie war nach eigener Aussage acht Jahre lang von einem Guru abhängig und verlor dabei viel Geld. Vor zwei Jahren machte Saxx ihre Insolvenz öffentlich und erhielt nach Angaben ihrer PR-Agentur viel Zuspruch, Fans hätten sogar zinsfreie Darlehen angeboten. Mithilfe eines Schuldnerberaters wurde das Verfahren Ende September aufgehoben.

Durch die Insolvenz habe sie viel gelernt: "Ich werde die Verantwortung für mein Leben nie mehr abgeben. Ich habe verstanden, dass nur ich für mein Leben verantwortlich bin." Selbstkritisch räumte Saxx damals ein: "Sicher lernen das die meisten in der Kindheit von den Eltern, doch mein Weg war ein anderer."

Und wie sieht es bei Saxx ganz privat aus? Im Playboy bekennt sie, seit mehreren Jahren Single zu sein. "In mir schlummert immer noch auch dieses schüchterne Mädchen vom Land, das gern einen starken Mann an ihrer Seite hätte. Mit mir kann man auch heute noch Pferde stehlen...", sagt die 53-Jährige. (AZ/dpa)

