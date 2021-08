Jetzt darf man nicht mal mehr mit dem Hubschrauber in die Eisdiele!

Alles ist verboten. Selbst der, nun ja, etwas rasante Besuch einer Eisdiele in Kanada. Eine kleine Geschichte über Freiheit, eine Eistorte und böse Folgen.

Armes Deutschland! Ach was, arme Welt! Verbote, wohin das Auge reicht. Keine menschliche Zuckung mehr, ohne dass irgendein Paragraf zuschlägt. Der Globus ist vermüllt mit Beispielen grausamster Art. Wer soll verstehen, dass die Universität Luxemburg eine Klausur in Europarecht wiederholen ließ, nur weil das Lehrpersonal beim ersten Versuch versehentlich die Lösungen gleich mit austeilte? Wo ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wenn man ihn braucht?

Oder, berühmtes Beispiel: Die Post durfte nicht mal ein an die Uni Bayreuth adressiertes Schreiben nach Beirut schicken – schon beschwerte sich der Absender. Wer denkt an die Zustellungskreativität der Post? Niemand! Und dann heißt es wieder, der Standort Deutschland sei nicht innovativ genug.

Die Polizei fand trotzdem "lobende" Worte für den Piloten

Jüngster Fall: Ein 34-jähriger Mann wird in Kanada vor Gericht gezerrt, weil, ja weil – ach, ein Skandal! Es ist Sommer, er hatte Lust auf eine Eistorte... – irgendwie musste er ja hinkommen. Was sprach also dagegen, schnell den Hubschrauber zu nehmen? Und nur weil der Mann praktisch dachte, mitten in der Stadt Tisdale direkt vor der Eisdiele landete, auf dem verkehrsreichsten Parkplatz weit und breit – zack, Anklage!

Gut, ein bisserl viel Geröll flog durch die Gegend. Aber die Eistorte wurde auch nicht gefragt. Die Polizei schickte immerhin lobend hinterher, dass der Pilot „das Verlangen nach Eiscreme auf ein neues Level gehoben“ habe.

Anna, Frau von Super-Fußballer Robert Lewandowski, líeß sich übrigens auch mal in die Stadt helikoptern, zum Brötchen holen. Da blieb das Gesetz stumm. Wenigstens Semmeln genießen noch eine gewisse Freiheit.

