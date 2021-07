Na Prost: Warum uns der Ouzu beim Trinkgeld spendabel macht

Eine neue Studie zeigt den Zusammenhang zwischen spendierten Getränken und Trinkgeld.

Es gibt ja diese Getränke, die würde man sich selbst nie bestellen. Ouzo ist so eines. Eine unheilvolle geschmackliche Mischung aus Hustensaft und Lakritz. Mit geschlossenen Augen und dem Wissen, dass sich das eigene Gesicht in wenigen Augenblicken zu einer entwürdigenden Grimasse verziehen wird, kippen wir den Schnaps trotzdem begeistert in uns rein – geht ja schließlich aufs Haus! Und mit der Promille-Brille auf, wirkt der grummelige Wirt auch gleich viel netter und das fette Essen verdaulicher. Viel schwerer liegt uns da eine neue Studie im Magen, die mal wieder beweist, wie leicht der Mensch doch zu manipulieren ist. Denn der hochprozentige Absacker steigert nicht nur die Kicher-Quote beim Treffen mit den Freundinnen, sondern auch die Trinkgeld-Bereitschaft. Na Yamas, äh: Prost!

Nationalgetränke aus aller Welt 1 / 12 Zurück Vorwärts Auf Puerto Rico gilt die Piña Colada seit dem Jahr 1978 als Nationalgetränk. Auch auf anderen Karibikinseln ist der süß-exotische Cocktail sehr beliebt.

Egal ob Geburtstag, Hochzeit oder Begräbnis: In Polen spielt Wodka bei beinahe jedem Ereignis eine Rolle. Die weltweit erste schriftliche Erwähnung des "Wässerchens" aus dem Jahr 1405 stammt aus Südostpolen.

In Skandinavien entstand im Mittelalter ein goldgelber Schnaps, der aus Gewürzen und Branntwein besteht: Aquavit. Das beliebte Getränk schmeckt nach Kümmel und hat üblicherweise einen Alkoholgehalt von rund 37 Prozent.

Nicht nur die Briten, sondern auch die Argentinier sind große Teetrinker. Der leicht bittere Mate-Tee gehört dort - ebenso wie im Nachbarland Uruguay - von morgens bis abends zum Alltag.

Auch in der Türkei gibt seit 2013 es ein alkoholfreies Nationalgetränk. Ayran besteht aus Joghurt, Wasser und einer Prise Salz. Vergleichbare Erfrischungsgetränke sind zum Beispiel Lassi aus Indien und Dugh aus Afghanistan.

Im Jahr 2016 tranken die Tschechen im Schnitt 143 Liter Bier. Damit ist das Land die Nation mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum der Welt. Auch viele bekannte Biersorten werden dort gebraut.

Die Anisspirituose Ouzo ist untrennbar mit der griechischen Küche verbunden. Während der klare Schnaps in Deutschland meistens als Aperitif getrunken wird, trinkt man ihn in Griechenland vorzugsweise nach dem Essen.

Fast Dreiviertel der jährlichen Pflaumenernte in Serbien wandert zur Schnapsproduktion in die Brennereien. Der Obstbrand Sliwowitz ist in allen Balkanstaaten zuhause, hierzulande ist er dem klassischen Zwetschgenwasser am ähnlichsten.

Fällt in Südkorea das Schlagwort Alkohol, denken die Leute sofort an Soju - ein destillierter Reisschnaps mit rund 20 Prozent Alkoholgehalt. Soju ist dem japanischen Sake ähnlich, unterscheidet sich aber in der Herstellung.

Limettensaft, Eiklar und Pisco, ein Traubenschnaps aus der gleichnamigen Stadt: Das sind die Zutaten für Pisco Sour. Das Nationalgetränk Perus wird zur Begrüßung von Gästen und vor dem Essen getrunken.

Die beliebteste Spirituose auf der Baleareninsel Menorca ist der Gin. Als die Briten die Insel im frühen 18. Jahrhundert besetzten, brachten sie den Wacholderschnaps mit. Die Menorquiner trinken den Gin gerne pur oder mit Soda oder Limo verdünnt.

Tequila wird in einer Hochlandregion in Mexiko produziert. Nach der Produktion lagert er in Eichenholzfässern, was für die typisch braune Farbe sorgt. Der Agavenschnaps bildet die Grundlage vieler verschiedener Cocktails.

Die Wissenschaft nennt das Phänomen Reziprozität

Forscher der Hochschule Fresenius haben herausgefunden, dass die Höhe des Trinkgeldes und das Gratisgetränk am Ende eines Mahls in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Ihre Annahme: Jede Gefälligkeit löst beim Gegenüber Druck aus, die Gefälligkeit zu erwidern. Die Wissenschaftler nennen das Phänomen Reziprozität. „Dieser Effekt ist besonders stark, wenn das Getränk mit der Rechnung gebracht wird, da sich die Gäste mutmaßlich besonders stark verpflichtet fühlen, sich mit einem großzügigen Trinkgeld zu revanchieren“, erklärt ganz und gar nüchtern der an der Studie beteiligte Psychologe Frederic Hilkenmeier. „Das Servicepersonal kann folglich durch einen geschickten Einsatz eines Gratisgetränks seine Trinkgelder erheblich und mühelos erhöhen, indem es die Norm der Reziprozität ausnutzt.“ Schöner hätten wir das nach dem dritten Ouzo auch nicht formulieren können.

