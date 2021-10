Von wegen Ländle: In Stuttgart ist "Länd" in Sicht

Baden-Württemberg will sich neu erfinden und bemüht dazu eine Werbekampagne. "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" war gestern, jetzt kommt "The Länd".

Mit Fortsetzungen ist das ja immer so eine Sache. In die Länge gezogene Handlungen, aufgewärmte Witze, dem Original in keiner Weise ebenbürtig. Hätte sich Winfried Kretschmann, sonst ganz schwäbischer Traditionalist, doch an diese eiserne Regel gehalten. Doch der Erfolg, er macht auch ihn leichtsinnig: 20 Jahre, nachdem sich das Land Baden-Württemberg mit dem Spruch „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ ein ewiges Marketing-Denkmal gesetzt hat, wollte es der baden-württembergische Ministerpräsident noch mal wissen. Eine neue Kampagne muss her, koste es, was es wolle (Spoiler: im aktuellen Fall sind es 21 Millionen Euro). Und weil das mit der Hochdeutsch-Verweigerung so sympathisch klang, versucht man es jetzt mit Englisch, äh: Denglisch - oder müsste es heißen Schwänglisch? Egal. Aus dem Ländle wird „The Länd“: „Baden-Württemberg – The Länd“. Kretschmann spricht das bei der Präsentation konsequenterweise „Se Länd“ aus. Soll keiner sagen, die hätten keinen Humor da in Stuttgart.

Schlechtes Englisch ist ja eine Weltsprache

Sei’s drum: You never eat as hot as it is cooked! Take it easy also. Immerhin war es Wolfgang Schäuble, selbst geboren im Ländle, Pardon: in the Länd, der einmal den weisen Satz sagte, dass schlechtes Englisch die meistgesprochene Sprache der Welt ist. Und ist nicht Günter Oettinger - no one can reach him the water till today - nicht mit seinem schwäbisch-englischen Kauderwelsch erst zum Star geworden? Eben. In diesem Sinne: Isch over.