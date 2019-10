vor 36 Min.

Glücksspirale-Gewinnzahlen aktuell: Die Zahlen der Ziehung am 26.10.19

Die Glücksspirale-Zahlen am 26.10.19: Die Gewinnzahlen vom Samstag finden Sie bei uns.

Die Gewinnzahlen der Glücksspirale vom Samstag, 26.10.19, erfahren Sie hier - genau wie die Zahlen der Sieger Chance, von Spiel 77 und Super 6.

Die Gewinnzahlen in der Glücksspirale aktuell versprechen verschiedene Gewinne. Bei der Ziehung von Samstag, 26.10.19, ging es in der höchsten Gewinnklasse 7 wie immer um eine Sofortrente von 10.000 Euro im Monat.

Haben auch Sie bei der Glücksspirale am Samstag, 26.10.19, mitgespielt? Die Gewinnzahlen stehen immer am Samstagabend nach der Ziehung fest. Die Quoten mit allen Gewinnern folgen am Montag. Das Ergebnis der Ziehung erfahren Sie hier - inklusive der Zahlen der Zusatzlotterien Sieger Chance, Spiel 77 und Super 6:

Glücksspirale: Gewinnzahlen am 26.10.19 - Zahlen der Ziehung aktuell

Ge­winn­klasse Gewinn­zahl Anzahl Gewinne Betrag I 3 - 10,00 € II 93 - 25,00 € III 604 - 100,00 € IV 5103 - 1.000,00 € V 56893 - 10.000,00 € VI 874964 - 100.000,00 € 404733 VII 7728429 - 10.000,00 €

monatlich für 20 Jahre

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Glücksspirale-Zahlen aktuell: Gewinnzahlen für Sieger Chance, Spiel 77 und Super 6

Spiel 77: 1026825

1026825 Super 6: 221773

Sieger Chance

Gewinnklasse Gewinnzahl Betrag I 57651

12717 10.000 € II 739590 5.000 € monatlich für 10 Jahre III 8852690

6364427

6409881 1.000.000 €

Ziehung bei der Glücksspirale am Samstag: Gewinnklasse 1 bis zur Sofortrente

Die Spielregeln bei der Glücksspirale sind schnell erklärt: Die Spieler kaufen ein Los für fünf Euro, auf dem eine siebenstellige Gewinnzahl steht. Alternativ gibt es auch ein Jahreslos für 260,80 Euro mit einer Laufzeit von 52 Wochen. Wer es etwas günstiger möchte, bekommt auch ein 1/5-Jahreslos, das 52,80 kostet - von allen Gewinnen wird aber ebenfalls nur ein Fünftel ausgezahlt.

Wenn eine Endziffer auf dem Los stimmt, gibt es zehn Euro. Mit jeder weiteren richtigen Endziffer steigt die Summe - bis zum Hauptgewinn für sieben Gewinnzahlen, die 10.000 Euro monatlich für 20 Jahre bringen. Die Chance dafür liegt aber bei 1:10 Millionen. Für jede Gewinnklasse wird übrigens eine eigene Zahl gezogen.

Zusätzlich lassen sich nicht nur Spiel 77 und Super 6 spielen. Nur in Verbindung mit der Glücksspirale für einen Aufpreis von drei Euro kann auch auf die Sieger Chance gesetzt werden. Dafür werden am Samstag immer sechs weitere Gewinnzahlen gezogen, die sich auf drei Gewinnklassen aufteilen.

Es werden zwei Gewinnzahlen mit jeweils fünf Stellen gezogen, die 10.000 Euro bringen. Dazu gibt es eine sechsstellige Gewinnzahl, mit der sich 5000 Euro monatlich für zehn Jahre gewinnen lässt. Und dreimal wird eine siebenstellige Gewinnzahl für eine Million Euro gezogen - die Chance dafür liegt aber bei 1:3,3 Millionen. (AZ)

Weitere Lotterien:

