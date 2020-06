vor 17 Min.

"Godfall": Release, Trailer, Gameplay

"Godfall": Für seine neue PlayStation 5 hat Sony das Action-Game angekündigt. Wie funktioniert das Gameplay? Zu welchem Termin kommt der Release? Wir sagen es Ihnen. Und: Sie können sich einen Trailer ansehen.

Von Claus Holscher

Sony wird zum Weihnachtsgeschäft 2020 die kommende Generation seiner Konsole herausbringen: die neue PS5. Am 10. Juni 2020 gaben die Macher einen ersten Überblick, welche Spiele für die PlayStation 5 erscheinen werden. Auch "Godfall" gehört dazu. Wir geben Ihnen hier einige Infos zum Release und zum Gameplay. Außerdem können Sie sich einen Trailer ansehen.

Release-Termin: Zu welchem Datum erscheint "Godfall"?

Das Spiel wird sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC laufen. Das exakte Release-Datum hat Sony bisher nicht bekanntgegeben. Insider gehen aber fest davon aus, dass "Godfall" zeitgleich mit der neuen PS5 verfügbar sein wird. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

"Godfall": Das Gameplay

"Godfall" ist ein Multiplayer Online-Game, das erstmals bei den Video Games Awards 2019 vorgestellt wurde. Es zeigt deutliche Einflüsse bereits bekannter Titel - kein Wunder, sagen Experten: Die Entwickler, Counterplay Games, haben bereits einige Hits in die Welt gesetzt, zum Beispiel "Call of Duty". Einige der Spiel-Features erwecken auch Erinnerungen an "Destiny 2" oder "Diablo 2".

Das Spiel wir von seinen Machern als "looter-slasher" bezeichnet - offenbar haben wir es also mit einem Loot Shooter (das Wort "loot" steht bekanntlich für "Beute" oder "Plünderung") zu tun, der Nahkampfwaffen einsetzt.

Über die Story ist noch nicht allzu viel bekannt. Durchgesickert ist, dass nach einem tausendjährigen Krieg offenbar nichts Geringeres als der Weltuntergang bevorsteht. (AZ)

Der Trailer zu "Godfall"

