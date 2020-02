vor 32 Min.

"Gods & Monsters": Release später, Trailer, Gameplay

Das Videospiel "Gods & Monsters" erscheint 2020. Hier informieren wir Sie über Release-Datum, Gameplay und Trailer.

2020 erscheint ein neues Videospiel der Macher von Assassin's Creed Odyssey. In dem Spiel "Gods & Monsters" geht es um vergessene Helden, griechische Götter und eine verwunschene Fantasy-Welt. Ziel ist es, den Schurken Typhon zu besiegen und so die Götter der Antike vor dem Untergang zu retten. Entwickelt wurde das Spiel von der Firma Ubisoft.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Release-Datum, Gameplay, Story und Trailer von "Gods & Monsters" in unserer Übersicht.

"Gods & Monsters": Release verschoben

Das Action-Videospiel "Gods & Monsters" sollte ursprünglich am 25. Februar 2020 für die Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Ubisoft hat den Release aber auf die zweites Jahrshälfte verschoben.

Gameplay von "Gods & Monsters"

Ab Februar 2020 ist das Videospiel "Gods & Monsters" auf dem deutschen Markt erhältlich. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem die Spieler die Aufgabe haben, als vergessene Helden griechische Götter zu retten. Dazu müssen sie sich mit Typhon, dem tödlichsten Monster der griechischen Sagenwelt, duellieren. Ziel ist es, die gefährlichen Kreaturen der Fantasy-Welt zu besiegen und den Göttern ihre Kräfte zurückzugeben. Unterstützung in diesem Kampf gibt es dabei von den Gottheiten selbst: Sie helfen den Spielern, in dem sie ihnen besondere Superkräfte verleihen.

"Gods & Monsters": Trailer

