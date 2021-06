Start, Handlung, Trailer: Das erwartet Sie bei "Godzilla: Singular Point"

Mit "Godzilla: Singular Point" läuft eine neue Anime-Serie auf Netflix. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Mit "Godzilla: Singular Point" setzt Netflix - wie zuletzt immer öfter - auf eine weitere Animations-Serie, die sich auf dem Streaming-Portal großer Beliebtheit erfreuen. Netflix bietet immer mehr Anime-Serien im Stream an und hat unter anderem mit "Sword Gai: The Animation" und "A.I.C.O. -Incarnation-" nun auch erste Serien selbst produziert. Alles, was bisher zum neuesten Anime-Projekt des Streaming-Dienstes bekannt ist, erfahren Sie hier - rund um Start, Trailer und Handlung.

"Godzilla: Singular Point": Netflix-Start heute

Der Start-Termin für die neue Serie um das wohl berühmteste Monster der Filmgeschichte ist in Deutschland der heutige 24. Juni 2021. In Japan gab es die neue Animations-Serie schon im März zu sehen. Drei japanische Animations-Filme mit Godzilla sind derzeit bereits auf Netflix verfügbar: "Godzilla: Planet der Monster", "Godzilla: Eine Stadt am Rande der Schlacht" und "Godzilla: Der Planetenfresser".

Trailer zu "Godzilla: Singular Point"

Im Februar wurde ein neuer Trailer zu "Godzilla: Singular Point" veröffentlicht, den Sie hier ansehen können:

Handlung von "Godzilla: Singular Point"

Die Handlung der neuen Godzilla-Serie spielt in Nigashio City in der Präfektur Chiba. In der nicht allzu fernen Zukunft im Jahr 2030 untersucht der Wissenschaftler Yun Arikawa seltsame Ereignisse von seinem Landhaus aus. Zur gleichen Zeit geht die Doktorandin Mei Kamino, die imaginäre Kreaturen studiert, einem mysteriösen Signal auf die Spur, das von Misakioku ausgeht. Beide hören das gleiche Lied, obwohl sie an völlig unterschiedlichen Orten völlig verschiedenen Phänomenen nachgehen. Als sich die beiden schließlich treffen werden sie schnell in einen riesigen Kampf verwickelt, der das Schicksal der ganzen Welt bestimmen wird.

Besetzung von "Godzilla: Singular Point"

Zu den deutschen Synchronsprechern der Serie ist bisher noch nichts bekannt. Hier finden Sie eine Übersicht zu den wichtigsten Charakteren von "Godzilla: Singular Point". Sobald Infos zur deutschen Version der Serie veröffentlicht werden, erfahren Sie es hier.

Mei Kamino

Yun Arikawa

Haberu Katō

Gorō Ōtaki

Satomi Kanahara

Pero 2

Jung

Shunya Satō

Tsunetomo Yamamoto

Yukie Kanoko

Takehiro Kai

Guiying Li

Bayler "BB" Barn

Rina Barn

Yoshiyasu Matsubara

Makita K. Nakagawa

Tilda Mira

Michael Steven

Folgen von "Godzilla: Singular Point"

Die erste Staffel der neuen Animationsserie wird insgesamt über neun Folgen verfügen, die jeweils etwa 20 Minuten dauern werden. Die deutschen Titel der einzelnen Episoden wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Bis dahin finden Sie hier die englischen Titel im Überblick:

A Distant Road Home

Midsummer Oni Festival

Nobae's Terror

The Future Not Yet Seen

As Swift as the Wind

Numbers Without Theory

The Question Mark of Time

Phantom Figure

The Person Who Goes Down

"Godzilla: Singular Point": Hintergrundinfos zur Serie

Die Köpfe hinter der neuen Anime-Serie sind unter anderem Toh Enjoe, der das Drehbuch zu "Godzilla: Singular Point" geschrieben hat, und Atsushi Takahashi, der die Regie der Serie übernommen hat. Die japanische Produktion wird auf eine Mischung aus computer-animierter und handgezeichneter Animation setzen. Für das Charakterdesign ist außerdem Kazue Kato mit an Bord, aus deren Feder der erfolgreiche Anime "Blue Exorcist" stammt. (AZ)

