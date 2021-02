vor 31 Min.

Godzilla: Singular Point: Trailer, Netflix-Start, Handlung

Netflix hat mit "Godzilla: Singular Point" eine neue Anime-Serie angekündigt. Hier erhalten Sie Infos zu Start und Handlung der Serie und erfahren, was bisher bekannt ist.

Mit "Godzilla: Singular Point" setzt Netflix - wie zuletzt immer öfter - auf eine weitere Animations-Serie, die sich auf dem Streaming-Portal großer Beliebtheit erfreuen. Netflix bietet immer mehr Anime-Serien im Stream an und hat unter anderem mit "Sword Gai: The Animation" und "A.I.C.O. -Incarnation-" nun auch erste Serien selbst produziert. Alles, was bisher zum neuesten Anime-Projekt des Streaming-Dienstes bekannt ist, erfahren Sie hier - rund um Start, Trailer und Handlung.

"Godzilla: Singular Point": Netflix-Start

Einen genauen Start-Termin für Deutschland hat Netflix für die neue Serie um das wohl berühmteste Monster der Filmgeschichte noch nicht angekündigt. Der Release soll aber 2021 erfolgen. Drei japanische Animations-Filme mit Godzilla sind derzeit bereits auf Netflix verfügbar: "Godzilla: Planet der Monster", "Godzilla: Eine Stadt am Rande der Schlacht" und "Godzilla: Der Planetenfresser".

Trailer zu "Godzilla: Singular Point"

Im Februar wurde ein neuer Trailer zu "Godzilla: Singular Point" veröffentlicht, den Sie hier sehen:

Handlung von "Godzilla: Singular Point"

Zur Handlung der neuen Netflix-Serie ist bisher noch nichts bekannt. Die Geschichte der Serie soll jedoch mit den bereits auf Netflix veröffentlichten Filmen nichts zu tun und eine eigenständige Story haben.

"Godzilla: Singular Point": Das ist bisher bekannt

Während der Inhalt der Serie Fans des Monsters Rätsel aufgibt, stehen die Köpfe hinter der neuen Anime-Serie bereits fest: Toh Enjoe schreibt das Drehbuch zu "Godzilla: Singular Point" und Atsushi Takahashi wird die Regie übernehmen. Die japanische Produktion wird auf eine Mischung aus computer-animierter und handgezeichneter Animation setzen. Für das Charakterdesign ist außerdem Kazue Kato mit an Bord, aus deren Feder der erfolgreiche Anime "Blue Exorcist" stammt. Wir werden weitere Infos nachliefern, sobald sie veröffentlicht werden. (AZ)

