"Godzilla" heute: TV-Termin, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer

Der US-Katastrophenfilm "Godzilla" läuft heute auf Kabel Eins. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung und Besetzung sowie einen deutschen Trailer finden Sie hier.

"Godzilla" läuft heute auf Kabel Eins. Die Geschichte um das Monster Godzilla stammt aus Japan und hat bereits einige filmische Umsetzungen hinter sich. Kabel 1 zeigt nun die US-Fassung von 2014, die sich ebenfalls dem Kampf gegen das übermächtige Wesen widmet. Schauplatz des Kampfes ist unter anderem San Francisco. Das Remake des japanischen Originals gehört zum "MonsterVerse" von Warner Bros.

"Godzilla": Das ist der TV-Termin des Films

"Godzilla" läuft heute am Montag, 8.6.2020, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Der Film dauert circa 111 Minuten.

Handlung: Das passiert bei "Godzilla"

1999 erwacht ein Monster in Japan zum Leben und zerstört ein Kernkraftwerk. Die Sache wird von den Behörden vertuscht, das Monster lebt in der Ruine des Kraftwerks weiter. US-Forscher Joe Brody, dessen Frau bei dem Angriff ums Leben kam, will die Wahrheit ans Licht bringen - und stirbt dabei ebenfalls. Doch zuvor sendet er eine Warnung an die Welt: Das Monster hat sich gepaart. Die beiden Riesenechsen sind selbst schon eine Gefahr für die Menschheit - und müssen sich dazu noch den Angriffen eines dritten Monsters erwehren: Godzilla.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Godzilla"

Die Besetzung von "Godzilla" ist hochkarätig: Neben Elizabeth Olsen spielt auch "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston eine der Rollen. Das ist der Cast von "Godzilla":

Aaron Taylor-Johnson als Ford Brody

als Brody Ken Watanabe als Dr. Ishirō Serizawa

als Dr. Elizabeth Olsen als Elle Brody

als Juliette Binoche als Sandra Brody

als Sally Hawkins als Dr. Vivienne Graham

als Dr. Vivienne Graham David Strathairn als Admiral William Stenz

Bryan Cranston als Joe Brody

als T.J. Storm als Godzilla

Das ist der Trailer zu "Godzilla"

Das ist der deutsche Trailer zu "Godzilla":

