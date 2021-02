Golden Globes 2021: Alle Nominierungen im Überblick

Golden Globes 2021: Am 28. Februar findet die Verleihung der Golden Globe Awards statt. Die Nominierungen des Filmpreises in den Bereichen Film und Fernsehen finden Sie hier.

Die Nominierungen für die 78. Golden Globe Awards wurden bekanntgegeben. Die Golden Globes gelten als einer der wichtigsten amerikanischen Filmpreise - prestigeträchtiger ist nur der Oscar. Normalerweise findet die Golden Globe Gala Anfang Januar statt, wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung in diesem Jahr aber auf den 28. Februar verschoben. Die Gala findet in Beverly Hillls statt; Tina Fey und Amy Poehler führen durch die Sendung.

2020 wurde das Kriegsdrama "1917" von Regisseur Sam Mendes zum besten Filmdrama gekürt. "Once Upon a Time in Hollywood" von Regisseur Quentin Tarantino konnte sich einen Golden Globe für den besten Comedy-Film sichern.

Zwei Gewinner stehen in diesem Jahr bereits best: Jane Fonda und Norman Lear haben einen Golden-Globe-Ehrenpreis erhalten. Fonda wird den Cecil B. DeMille Award entgegennehmen und Lear erhält den Carol Burnett Award.

In mehr als 20 Kategorien werden in diesem Jahr wieder Preise vergeben. Wir geben einen Überblick über alle Nominierten der Golden Globes 2021.

Bester Schauspieler - Musical oder Comedy

Beste Schauspielerin - Musical oder Comedy

Bester Schauspieler - Drama

Beste Schauspielerin - Drama

Bester Schauspieler einer Mini-Serie oder eines Films

Mark Ruffalo - "I Know This Much is True"

Beste Schauspielerin einer Mini-Serie oder eines Films

Beste Mini-Serie oder Film

Beste Nebendarstellerin - Serie, Mini-Serie oder Film

Bester Nebendarsteller - Serie, Mini-Serie oder Film

Beste Fernsehserie - Drama

Beste Fernsehserie - Musical oder Comedy

Bester Film - Musical oder Comedy

Bester Film - Drama

"The Trial of the Chicago 7"

Bester Film - Fremdsprachen

"Two Of Us" (France)

Bestes Film-Drehbuch

Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7"

Bester Filmsong

"Fight for You" - "Judas and the Black Messia"

"Here My Voice" - "The Trial of the Chicago 7"

"IO SI (Seen)" - "The Life Ahead"

"Speak Now" - "One Night in Miami"