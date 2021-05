Goldjungs heute am 5.5.21 in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Die ARD zeigt heute am 5.5.21 den Film "Goldjungs". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Die ARD strahlt den Film "Goldjungs" aus. Wann können sich Interessierte das Werk im TV anschauen? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Ist "Goldjungs" auch im Internet, in der Mediathek, zu verfolgen? Wie ist die Handlung? Lesen Sie die Antworten und weitere Infos zum ARD-Fernsehfilm "Goldjungs" in diesem Text.

"Goldjungs" heute in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Goldjungs" ist heute am Mittwoch, 5. Mai 2021, in der ARD zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 90 Minuten. "Goldjungs" steht außerdem als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zum Abruf.

Das ist die Handlung des ARD-Films "Goldjungs"

Es ist eine Welt des Geldes, in der sich Iwan Herstatt in den 70er-Jahren in Köln bewegt. Iwan gehört eine Bank, die bestens Geschäfte macht. Einflussreiche Menschen gehören zu seinen Kunden, er umgibt sich mit Wohlhabenden und Schönen. Besonders eine Gruppe junger Devisenhändler sorgt dafür, dass der Laden brummt. Die "Goldjungs" sind berühmt-berüchtigt.

Marie Breuer könnte nicht weiter von dieser Welt entfernt sein - eigentlich. Sie ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Mit Hilfe von Irene Gerling, die privat mit Herstatt befreundet ist, ergattert sie sich einen Job als Sekretärin in der Bank. Nach kurzer Zeit kann sie dem Charme der Goldjungs nicht mehr widerstehen. Besonders Anführer Mick Sommer hat es ihr angetan.

Die Geldwetten der Goldjungs werden immer riskanter und irrer. Buchhalter Uwe Lennartz warnt eindringlich vor den Spekulationen, an denen sich auch immer mehr einfache Angestellte der Bank beteiligen. So auch Marie, die die gesamten Ersparnisse ihrer Mutter investiert - im blinden Vertrauen auf die Expertise der Goldjungs.

Für Marie und viele andere kommt es zum Worst Case: Die Blase platzt, viele Menschen verlieren Millionen. Sie muss alles daran setzen, ihr Geld zu retten und sich damit gegen die Goldjungs zu stellen. Gelingt es ihr noch rechtzeitig?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Goldjungs“ mit?

Marie Breuer - Michelle Barthel

- Mick Sommer - Tim Oliver Schultz

- Iwan Herstatt - Waldemar Kobus

- Ferdinand von Broustin - Ulrich Friedrich Brandhoff

Uwe Lennartz - Jan Krauter

- Birgit Pütz - Judith Engel

- Ursula Breuer - Bettina Stucky

- Irene Gerling - Leslie Malton

- Hans Gerling - Martin Brambach

- Dr. Gereon - Peter Miklusz

Wolfgang Verhoeven - Lilion Lewald

Holger Peters - David Vormweg

- Susi Kampmann - Nina Ensmann

