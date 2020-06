26.06.2020

"Good Girls", Staffel 3: Netflix-Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Good Girls", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer. Christina Hendricks (hier 2014 in Cannes) spielt Beth Boland.

Staffel 3 von "Good Girls" ist demnächst bei Netflix verfügbar. Wann ist der Start? Worum dreht sich die Handlung der Folgen? Wie ist die Besetzung? Hier erfahren Sie es. Zum Schluss können Sie sich einen Trailer ansehen.

Von Claus Holscher

Netflix bringt in Kürze die Staffel 3 der Serie "Good Girls" an den Start. Wir sagen Ihnen, wann - außerdem informieren wir Sie über die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"Good Girls", Staffel 3: Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start der Staffel 3 von "Good Girls" für Sonntag, 26. Juli 2020, angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Good Girls"?

Die Serie beschreibt das Leben von drei Müttern in Detroit (Michigan, USA). Es handelt sich um die Schwestern Beth und Annie sowie die Kellnerin Ruby. Sie haben Mühe, finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Die drei sind anständige Frauen ("good girls" also), die sich plötzlich in verzweifelten Situationen wiederfinden und alle Vorsicht über Bord werfen. Sie riskieren Kopf und Kragen, um wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.

"Good Girls" bei Netflix: Die Folgen von Staffel 3

Staffel 3 von "Good Girls" hat elf Folgen von jeweils 42 Minuten Länge. Die Titel lauten:

Find Your Beach

Not Just Cards

Egg Roll

The Eye In Survivor

Au Jus

Frère Jacques

Vegas, Baby

Nana

Incentive

Opportunity

Synergie

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Good Girls", Staffel 3?

Rolle Darsteller Synchronsprecher Beth Boland Christina Hendricks Debora Weigert Ruby Hill Retta Sandra Schwittau Annie Marks Mae Whitman Maresa Sedlmeir Dean Boland Matthew Lillard Mike Carl Stan Hill Reno Wilson Marc Rosenberg Rio Manny Montana Johannes Wolko Sara Hill Lidya Jewett Johanna Blaich Sadie Marks Izzy Stannard Leon Endres

"Good Girls", Staffel 3: Der Trailer zur Netflix-Serie

