09:22 Uhr

"Good Girls", Staffel 4 (Netflix): Netflix-Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

Staffel 4 von "Good Girls" wurde bestätigt. Wie es mit der Crime-Serie auf Netflix weitergeht, welche Schauspieler mitspielen und wann der Start sein könnte, erfahren Sie hier.

Ende Mai lief das Staffelfinale von "Good Girls" und schon jetzt ist bekannt, dass die Serie mit einer Staffel 4 zurückkehren wird. Wann der mögliche Start ist, wie die Handlung aussehen könnte und wer bei "Good Girls" mitspielt, erfahren Sie hier.

"Good Girls" Staffel 4 bestätigt: Wann ist der Start?

Bei vielen Produktionen hat Corona die Pläne durcheinander gebracht - auch bei "Good Girls". Wann also eine Staffel 4 erscheinen wird, steht daher noch in den Sternen. Da die akutelle Staffel 3 im Mai erschienen ist, kann also durch die Verschiebungen schon jetzt Sommer 2021 ausgeschlossen werden.

Was ist die Handlung von "Good Girls"?

Fakt ist, dass sich die drei Frauen, Annie (Mae Whitman), Ruby (Retta) und Beth (Christina Hendricks), nach ihren Raubüberfällen tiefer in die Themen Geldwäscherei und -fälschung eingearbeitet haben. Gleichzeitig stehen die Spannungfelder in ihrem Familienleben als auch in der kriminellen Karriere weiterhin im Mittelpunkt. Werden die Damen auffliegen? Wie nah ist die Justiz ihnen auf der Spur? Damit wird es wohl in Staffel 4 weitergehen. Immerhin endete Staffel 3 sehr offen.

Cast und Bestzung: Die Schauspieler von "Good Girls"

Das sind neben den drei Hauptdarstellerinnen - Mae Whitman, Retta und Christina Hendricks - die Schauspieler hinter "Good Girls":

Rolle Darsteller Synchronsprecher Beth Boland Christina Hendricks Debora Weigert Ruby Hill Retta Sandra Schwittau Annie Marks Mae Whitman Maresa Sedlmeir Dean Boland Matthew Lillard Mike Carl Stan Hill Reno Wilson Marc Rosenberg Rio Manny Montana Johannes Wolko Sara Hill Lidya Jewett Johanna Blaich Sadie Marks Izzy Stannard Leon Endres

Lesen Sie dazu auch: "Good Girls", Staffel 3 - Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen