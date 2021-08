Staffel 4 von "Good Girls" auf Netflix: Start, Handlung, Besetzung, Trailer

Staffel 4 von "Good Girls" geht bei Netflix an den Start. Wie es mit der Handlung der Crime-Serie weitergeht, welche Schauspieler zur Besetzung gehören und wann genau es losgeht, erfahren Sie hier. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"Good Girls" kehrt mit Staffel 4 zurück. Wann der Start ist, wie die Handlung aussehen könnte und wer bei "Good Girls" mitspielt, erfahren Sie hier. Auch einen Trailer können wir Ihnen präsentieren.

"Good Girls", Staffel 4: Wann ist der Start?

Bei vielen Produktionen hat Corona die Pläne durcheinander gewirbelt - so auch bei "Good Girls". Experten und Insider waren ständig mit Spekulationen beschäftigt, jetzt sind sich alle einig: Staffel 4 von "Good Girls" geht morgen, am Dienstag, 31. August 2021, an den Start.

Für einen Pauschalbetrag kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Der Anbieter hat Anfang 2021 eine Preiserhöhung bekanntgegeben - Ausnahme: Das Basis-Abo blieb unangetastet und kostet weiterhin 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in Standardqualität und nur auf einem Gerät zur Verfügung.

Die anderen beiden Abo-Pakete sind dafür um jeweils ein bis zwei Euro teurer geworden. Das Standard-Abo kostet demnach jetzt 12,99 Euro statt bisher 11,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das Premium-Abo, mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, hat sich auf 17,99 Euro verteuert. Bisher lag der Preis bei 15,99 Euro pro Monat. Das Paket kann auf bis zu vier Geräten parallel genutzt werden.

Was ist die Handlung von "Good Girls"?

Fakt ist, dass sich die drei Frauen Annie, Ruby und Beth nach ihren Raubüberfällen tiefer in die Themen Geldwäscherei und -fälschung eingearbeitet haben. Gleichzeitig stehen die Spannungsfelder- sowohl in ihrem Familienleben als auch in der kriminellen Karriere - weiterhin im Mittelpunkt. Werden die Damen auffliegen? Wie nah ist die Justiz ihnen auf der Spur? Damit wird es wohl in Staffel 4 weitergehen. Immerhin endete Staffel 3 sehr offen.

Das wird wohl zumindest in Teilen auch so bleiben. Nach Staffel 4 heißt es offenbar Abschied nehmen von Beth, ihrer Schwester Annie und Freundin Ruby. Das zumindest behaupten Kenner der Materie. Bitter für langjährige Fans der Dramedy: Nicht alle bisherigen Storylines können noch vernünftig zu Ende erzählt werden. Das US-Network NBC hat nämlich "Good Girls" im Juni offiziell abgesetzt, obwohl die Signale für eine achtteilige Fortsetzung in Gestalt von Staffel 5 gar nicht mal so schlecht standen. Am Schluss bleiben also vermutlich einige Fragen offen.

"Good Girls": Welche Folgen hat Staffel 4?

Bisher ist nur bekannt, dass die letzte Staffel 16 Folgen haben wird. Einzelne Episoden-Titel hat Netflix bisher nicht veröffentlicht. Wir bleiben an der Sache dran und melden uns, sobald wir mehr wissen.

Besetzung: Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast von "Good Girls"?

Dies sind die Darstellerinnen und Darsteller in der Besetzung von "Good Girls":

Rolle Darsteller Synchronsprecher Beth Boland Christina Hendricks Debora Weigert Ruby Hill Retta Sandra Schwittau Annie Marks Mae Whitman Maresa Sedlmeir Dean Boland Matthew Lillard Mike Carl Stan Hill Reno Wilson Marc Rosenberg Rio Manny Montana Johannes Wolko Sara Hill Lidya Jewett Johanna Blaich Sadie Marks Izzy Stannard Leon Endres

"Good Girls": Der Trailer zu Staffel 4