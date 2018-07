"Good Morning, Vietnam": Moderator Adrian Cronauer ist tot

vor 17 Min.

"Good Morning, Vietnam" - Adrian Cronauers wurde mit seinem Weckruf berühmt. Nun ist der ehemalige Moderator im Alter von 79 Jahren gestorben.

Adrian Cronauer ist tot. Der ehemalige US-Radiomoderator, auf dessen Lebensgeschichte der Film "Good Morning, Vietnam" (1987) beruht, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies teilte ein Bestattungsinstitut am Donnerstag im US-Bundesstaat Virginia mit.

Adrian Cronauer ist tot - Er hatte für amerikanische Soldaten moderiert

Adrian Joseph Cronauer hatte während des Vietnamkriegs die Radiosendung "Dawn Buster" für amerikanische Soldaten moderiert. Cronauer begann seine Radiokarriere im Alter von zwölf Jahren mit einem Auftritt in der Kinderstunde eines Lokalsenders. Während seines Studiums an der University of Pittsburgh war er an der Gründung des Vorläufers der heutigen Sendestation WPTS der Universität beteiligt.

Adrian Cronauer war 1965 in der US-Luftwaffe, als er nach Saigon geschickt wurde. Er spielte lieber Rock'n'Roll als Balladen und wollte mehr nach Lokalradio klingen als nach Militärsender. Nach seinem Militäreinsatz arbeitete Cronauer zunächst weiter für Radio und Fernsehen, von 2001 bis 2009 dann als Berater im Verteidigungsministerium, wie aus der Todesanzeige hervorgeht.

Film "Good Morning, Vietnam" basiert lose auf Cronauers Leben

In der Verfilmung dieser Geschichte von Regisseur Barry Levinson verkörperte der 2014 gestorbene US-Schauspieler Robin Williams den Radiomoderator. Für diese Rolle erhielt Williams eine Oscar-Nominierung und gewann einen Golden Globe. Am Drehbuch für "Good Morning, Vietnam" schrieb Adrian Cronauer selbst mit. Doch mit dem ursprünglichen Drehbuch hatte der Film nur noch wenig zu tun. "Viel Hollywood-Übertreibung und eine Menge Phantasie", sagte Cronauer später.

Mit seinen Film-Einkünften studierte Cronauer, wurde Anwalt und kümmerte sich um die Anliegen von Kriegsveteranen. Adrian Cronauer soll in einem Pflegeheim in Virginia gestorben sein. (dpa/AZ)

