"Goodbye Deutschland" heute am 8.6.20 mit Angelo Kelly: Vorschau

"Goodbye Deutschland": Heute startet auf dem Sender Vox eine neue Runde von Folgen rund um deutsch Auswanderer, die ihr Glück in der Ferne suchen. In der ersten Folge geht es aber um Angelo Kelly und seine Familie in Irland. Mehr in unserer Vorschau.

Die beliebte Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" auf Vox geht in die nächste Runde. Ab dem heutigen Montag, 8.6.2020, starten die neuen Folgen rund um deutsche Auswanderer. In der ersten Folge dreht sich alles um das Leben von Sänger Angelo Kelly in seiner Heimat Irland. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau.

"Goodbye Deutschland": Angelo Kelly im Corona-Lockdown in Irland

Mittlerweile vier Jahre verfolgt der Sender Vox das Leben der Familie Kelly in Irland. Die berühmte Musiker-Familie wollte sich eigentlich in der Heimat auf ihre nächste große Deutschland-Tournee vorbereiten. Doch während der Dreharbeiten wird diese abgesagt. Was nun? Für die Kinder von Angelo und Kira heißt das anfangs erst Mal liegengebliebenen Schulstoff wieder aufzuholen.

Gleichzeitig muss die siebenköpfige Familie auch das kleine rote Haus, dass sie vor sieben Jahren gekauft hatten, auf Vordermann bringen. Ein neues Gewächshaus soll her. Die ältesten zwei Kinder, Gabriel und Helen, sind erwachsen geworden und wollen ihre eigenen Pläne schmieden. Wohin es zieht und was das für die Familienband bedeutet, steht noch nicht fest.

Ungewöhnliche Einblicke in eine berühmte Auswandererfamilie: "Goodbye Deutschland" mit Angelo Kelly

Kira Kelly und ihre Kinder werden mittlerweile auf der Straße erkannt. Die kleine Kelly Family ist in den vergangenen Jahren immer berühmter geworden. Die Hallen, in denen sie auftreten, werden größer und immer mehr Fernsehauftritte stehen an. Wie die Familie damit umgeht und wie emotional der Ausstieg Angelos aus der eigentlichen Kelly Family war, erfahren die Zuschauer in der ersten Folge von "Goodbye Deutschland", heute um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

