"Goodbye Deutschland" zeigt die letzten Tage von Jens Büchner

Am Montag strahlt Vox eine besondere Folge von "Goodbye Deutschland" aus. Sie soll an Jens Büchner erinnern und Bilder aus seiner Zeit im Krankenhaus zeigen.

Im November 2018 ist Jens Büchner im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Allgemeine Bekanntheit erlangte er durch die Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland". Nun wird Vox am kommenden Montag eine Folge über seine Zeit im Krankenhaus ausstrahlen - mit ausdrücker Zustimmung Büchners Familie.

"Goodbye Deutschland"-Folge in Erinnerung an Jens Büchner

Büchner starb in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca. "Das Drehteam von "Goodbye Deutschland" hat Jens Büchner und seine Familie seit 2011 begleitet und war auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin auch bei seinen ersten Tagen im Krankenhaus dabei", teilte Vox mit. "Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird." Dies wird kommenden Montag der Fall sein, denn Büchners Familie habe der Ausstrahlung ausdrücklich zugestimmt.

Laut einer Vorschau des Senders sollen in der Folge Bilder von Jens Büchners letzten Tagen auf Mallorca gezeigt werden. Zudem geht es auch um Büchners Familie, besonders wie die verwitwete Danni Büchner den Tod ihres Mannes verkraftet und sich nun alleine um Kinder und das Fan-Café kümmert.

Jens Büchner: Mallorca-Auswanderer, Schlagersänger und Star im Reality-TV

Vor etwa acht Jahren wanderte Büchner nach Mallorca aus. Seitdem war er oft Thema bei "Goodbye Deutschland". Auch als Schlagersänger probierte sich Büchner im Laufe der Jahre. Im deutschen Fernsehen tauchte der gebürtige Deutsche in verschiedenen Sendungen auf: 2017 nahm Büchner im Dschungelcamp auf RTL teil, im Sommer 2018 mit seiner Ehefrau Danni beim "Sommerhaus der Stars". Noch wenige Wochen vor seinem Tod war er öffentlich aufgetreten, ohne dass seine Krankheit dem Publikum bekannt war.

Vox wird die besondere "Goodbye Deutschland"-Folge in Erinnerung an Jens Büchner am Montag, den 11. März, um 20.15 Uhr ausstrahlen. (rlb)

