Google feiert den Kindertag 2020 mit einem Doodle

Heute, am 1. Juni wird in vielen Ländern der Welt der Kindertag 2020 gefeiert. Auch Google feiert mit einem Doodle mit.

Von Tanja Schauer

Am Kindertag soll alljährlich auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam gemacht werden. Dieser wird in den einzelnen Ländern an unterschiedlichen Tagen gefeiert. Die Gestaltung des Kindertages ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Sie reicht von Kinderfesten bis hin zu politischen Aktionen. In Deutschland wird dieser sogar an zwei Tagen im Jahr begangen.

Kindertag 2020: Deutschland feiert zwei Mal im Jahr

Dass der Kindertag in Deutschland an zwei Tagen im Jahr gefeiert wird, hat mit der Geschichte unseres Landes zu tun. Durch die Teilung in Ost- und Westdeutschland wurden unterschiedliche Tage von anderen Ländern übernommen.

Am 21. September 1954 beauftragten die Vereinten Nationen UNICEF auf der 9. Vollversammlung, einen weltweiten Kindertag einzuführen. Als Datum empfahl UNICEF den 20. September, was von der ehemaligen Bundesrepublik übernommen wurde. In der ehemaligen DDR wurde der Kindertag am 1. Juni gefeiert - das Datum, an dem die meisten anderen sozialistischen Staaten den Kindertag begehen.

Mit dem Fall der Mauer und der Deutschen Wiedervereinigung gilt aber der Weltkindertag im September als die offizielle Wahl des Landes. Trotzdem wird – besonders in den neuen Bundesländern – auch nach wie vor am 1. Juni gefeiert.

Kindertag 2020: Seit wann wird der Tag gefeiert?

Die ersten Ideen, die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in den Vordergrund zu rücken, gehen bereits auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Die schwedische Reformpädagogin Ellen Key veröffentlichte bereits 1902 ihr Buch "Jahrhundert des Kindes", das den Schutz von Kindern als Notwendigkeit in das Blickfeld der Gesellschaft rückte.

Obwohl der Gedanke des Schutzes von Kinderrechten dadurch international Aufmerksamkeit erfahren hatte, wurde der Kindertag hauptsächlich von den kommunistischen Staaten des Ostblocks begangen. Der Rest der Welt nahm von diesem Feiertag bzw. Datum kaum Notiz. Erst mit der Einführung durch das Kinderhilfswerk UNICEF 1954 erlangte der Kindertag auf der ganzen Welt mehr Bedeutung. (AZ)

