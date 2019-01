17:53 Uhr

„Gorch Fock“: Eltern toter Kadettin wollen Gewissheit Panorama

In Kiel übergeben sie tausende Unterschriften einer Online-Petition, um eine Wiederaufnahme der Ermittlungen in dem mysteriösem Fall zu erreichen

Von Josef Karg

Eine Kadettin übernimmt nachts den Wachdienst an Bord des legendären Bundeswehr-Segelschulschiffes „Gorch Fock“. Dann kommt sie auf mysteriöse Weise ums Leben. Der bis heute ungeklärte Fall wird untersucht, am Ende spricht man von einem Unglück.

Und genau daran wollen die Eltern der 2008 von Bord verschwundenen 18-jährigen Soldatin Jenny Böken nicht glauben. 140000 Unterschriften übergaben sie am Dienstag an die Justizministerin des Landes Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), in Kiel. Die Unterschriften hatten sie per Online-Petition gesammelt.

„Ich habe die Hoffnung, dass die Übergabe und das Gespräch dazu beitragen, dass die Ermittlungen nun wieder aufgenommen werden, auf dass der Tod unserer Tochter aufgeklärt werden kann. Wir als Eltern möchten endlich erfahren, wie unsere Tochter ums Leben gekommen ist“, sagte Uwe Böken. Das sei das einzige, das sie jetzt noch für ihre tote Tochter tun könnten.

Die Ministerin wird die 140000 Unterschriften nun an die zuständige Stelle, die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig, weiterleiten. Die Eltern setzen auch auf eine neue Zeugenaussage. Im September hatte sich ein junger Mann an die von ihnen betriebene Stiftung gewendet.

Er war im August 2008 ebenfalls Bundeswehrsoldat und hatte mit ihrer Tochter kurz vor der tragischen Seefahrt eine Beziehung. Er war allerdings selbst nicht auf der „Gorch Fock“ – habe aber kurz nach dem Tod Jenny Bökens Besuch durch Angehörige der Bundeswehr bekommen, die ihn zu seiner früheren Freundin befragt und dabei Anspielungen gemacht hätten. Dabei soll auch das Wort „Mord“ gefallen sein. Fachleute räumen einer Wiederaufnahme des Verfahrens trotzdem nur geringe Chancen ein.

